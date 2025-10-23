「落ち目」のレッテルを覆した大砲レイエス　優良助っ人と化した30歳が掴んだ日本での“成功”「理由は明白だ」

ソフトバンクとのCSでも勝負強さを発揮したレイエス(C)産経新聞社

日本一への挑戦権は掴めなかった。それでも、王者に食い下がった日本ハムの粘りは声価を高めた。

10月20日に行われた「2025 パーソル クライマックスシリーズ パ」のファイナルステージ（S）第6戦で、レギュラーシーズン2位の日本ハムは、リーグ王者のソフトバンクに1-2で惜敗。通算成績3勝4敗。2016年以来、9年ぶりの日本シリーズ出場を逃した。

試合後の談話で新庄剛志監督は「シーズン通して頂点を取ったのがソフトバンクさん。1位同士が行くのが日本シリーズなので、僕たちが行くべきではない」と吐露。強い言葉に悔しさを滲ませたが、自前の若手を中心に据えたメンバーの戦いは小さくない反響を生んだ。

そんな日本ハムにあって躍動を支えた一人が、主砲のフランミル・レイエスだ。

複数年契約を締結した入団2年目の今季は開幕から好調を維持して、打率.277、32本塁打、90打点、長打率.515、OPS.861のハイアベレージをマーク。リーグ二冠（本塁打＆打点）に輝き、「優良助っ人」と化した。

ソフトバンクとのファイナルSでも、同一ステージでの最多タイの本塁打数（4本）を記録。もはや“新庄ハム”にとって必要不可欠な大砲となった元メジャーリーガーの進化は、海を越えた話題ともなっている。米球界の移籍情報を日夜発信している専門メディア『MLB Trade Rumors』は、日本ハムとレイエスが来季契約も結んでいる現状を報道。22年以降のMLBで成績が急落していた30歳が、NPBで掴んだ成功を伝えている。