ÈÄÁÒÞæ¤¬¥¹¥¿¥á¥ó¤ÇÊ³Æ®¤â¡Ä¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤¬¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤ò£µÈ¯Ê´ºÕ¡ª°µ´¬¤Î¥´¡¼¥ë¥·¥ç¡¼¡ª¡ÚCL¡Û
¡¡¸½ÃÏ10·î22Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë¤Î¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ºÂè£³Àá¤Ç¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤¬¡¢ÈÄÁÒÞæ¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤ÈËÜµòÃÏ¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥É¡¦¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤ÇÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡17Ê¬¡¢¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤ÎDF¥±¥Í¥¹¡¦¥Æ¥¤¥é¡¼¤¬¥Õ¥¡¥¯¥ó¥É¡¦¥Ö¥ª¥Ê¥Î¥Ã¥Æ¤Ø¤Î·ã¤·¤¤¥¿¥Ã¥¯¥ë¤Ç¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥É¤ò¼õ¤±¡¢¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤¬¤¤¤¤Ê¤ê¿ôÅªÍÍø¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¤ï¤º¤«£±Ê¬¸å¤Ë¡¢ÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¡£Å¨¿Ø¤Ç¤ÎFK¤ÎÎ®¤ì¤«¤é¡¢F¡¦¥Ö¥ª¥Ê¥Î¥Ã¥Æ¤¬¥´¡¼¥ëÁ°¤Ë±Ô¤¤¥¯¥í¥¹¤ò¶¡µë¡£¤³¤ì¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¥¦¥§¥¹¥ì¡¼¡¦¥Õ¥©¥Õ¥¡¥Ê¤¬Ãæ¤ËÀÞ¤êÊÖ¤·¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ï¥Þ¥ë¥¯¡¦¥®¥¦¤¬²¡¤·¹þ¤ó¤À¡£
¡¡27Ê¬¤Ë¤Ï¡¢ÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤¦¡£¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç»ý¤Á±¿¤ó¤À¥¸¥§¥¤¥ß¡¼¡¦¥®¥Æ¥ó¥¹¤«¤é¤Î¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿¥â¥¤¥»¥¹¡¦¥«¥¤¥»¥É¤¬¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢³°¤«¤é¶¯Îõ¤Ê¥·¥å¡¼¥È¡£¤³¤ì¤¬¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹DF¥è¥·¥Ã¥×¡¦¥·¥å¥¿¥í¤ÎÂ¤ËÅö¤¿¤ê¡¢¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤¿¡£
¡¡£²ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿32Ê¬¡¢¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤ËPK¤ò¸¥¾å¡£¤³¤ì¤ò¥ô¥©¥¦¥È¡¦¥ô¥§¥Õ¥Û¥ë¥¹¥È¤Ë·è¤á¤é¤ì¤Æ¡¢£²¡Ý£±¤È¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢44Ê¬¤ËPK¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤È¡¢¥¨¥ó¥½¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤¬ÎäÀÅ¤Ë¥´¡¼¥ë¤ËÎ®¤·¹þ¤ó¤Ç¡¢¥ê¡¼¥É¤òºÆ¤Ó£²ÅÀ¤Ë¹¤²¤¿¡£
¡¡Á°È¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¤âPK¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆÀ¤ë¤È¡¢º£ÅÙ¤Ï18ºÐ¤Î¥¨¥¹¥Æ¥Ð¥ó¤¬¹ë²÷¤Ê¥¥Ã¥¯¤Ç·è¤á¡¢£´¡¼£±¤ÇÁ°È¾¤ò½ª¤¨¤ë¡£
¡¡·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾¡¢¥Û¡¼¥à¥Á¡¼¥à¤¬Áá¡¹¤Ë£µÅÀÌÜ¤òÃ¥¼è¤¹¤ë¡£48Ê¬¡¢ÃæÈ×¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤¿¥í¥á¥ª¡¦¥é¥Ó¥¢¤¬¥´¡¼¥ëÁ°¤ËÁö¤Ã¤¿¥¢¥ó¥É¥ì¥¤¡¦¥µ¥ó¥È¥¹¤Ë¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¡£°ìÅÙ¤ÏÈÄÁÒ¤ËËÉ¤¬¤ì¤ë¤â¡¢¤³¤Ü¤ìµå¤ò½¦¤Ã¤¿¥¿¥¤¥ê¡¼¥¯¡¦¥¸¥ç¡¼¥¸¤¬¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥·¥å¡¼¥È¤ò¥´¡¼¥ëº¸¶ù¤ËÆÍ¤»É¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤Î¥²¡¼¥à¤ò»ÙÇÛ¤·Â³¤±¡¢£µ¡Ý£±¤ÇÂç¾¡¡£°µ´¬¤Î¥´¡¼¥ë¥·¥ç¡¼¤Ç¡¢¥ª¥é¥ó¥À¤ÎÌ¾Ìç¤òÊ´ºÕ¤·¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï´°ÇÔ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸Î¾ãÌÀ¤±¤Ç¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¤¿ÈÄÁÒ¤ÏÊ³Æ®¤ò¸«¤»¤¿¡£
