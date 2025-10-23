ワールドシリーズの対戦カードが日本時間21日に決定しました。ナ・リーグを制したドジャースとア・リーグを制したブルージェイズの対戦となります。

ドジャースはナ・リーグの優勝決定シリーズでブリュワーズと対戦。先発陣が圧倒的な力を見せつけました。第1戦はスネル投手が8回無失点の好投で勝利をつかみます。つづく第2戦は山本由伸投手のメジャー全体8年ぶりのポストシーズン初完投の9回1失点により、5-1で勝利。ドジャースは相手の本拠地で連勝を果たしました。本拠地に戻った第3戦も勢いそのまま勝利すると、第4戦では大谷翔平選手が投手で7回途中無失点、打者で3ホームランと無双しドジャースが1敗も許さずナ・リーグ王者に輝きました。

そんなドジャースに対して、ブルージェイズとマリナーズのア・リーグ優勝決定シリーズは第7戦までもつれる長期戦となります。

ブルージェイズは本拠地での第1戦と第2戦を落とすも、第3戦と第4戦は連勝を果たし2勝2敗で並びます。その後もシーソーゲームは続き、3勝3敗で最終第7戦までもつれました。ア・リーグの王者が決まる第7戦。先制を決めたのはマリナーズでしたが、7回にジョージ・スプリンガー選手の3ランホームランで逆転したブルージェイズが勝利を収め、ア・リーグ王者でワールドシリーズ進出を決めました。

4試合で4失点のみと盤石な先発陣を武器に4連勝でワールドシリーズ進出を決めたドジャース。ウラジーミル・ゲレーロJr.選手やスプリンガー選手を中心に第7戦までひりつく試合を粘り強く戦ってきたブルージェイズ。日本時間25日に始まるワールドシリーズはどちらが勝者となるでしょうか。

▽優勝決定シリーズ 4戦先勝

【ア・リーグ】ブルージェイズ4勝 マリナーズ3勝

第1戦 マリナーズ 3-1 ブルージェイズ

第2戦 マリナーズ 10-3 ブルージェイズ

第3戦 ブルージェイズ 13-4 マリナーズ

第4戦 ブルージェイズ 8-2 マリナーズ

第5戦 マリナーズ 6-2 ブルージェイズ

第6戦 ブルージェイズ 6-2 マリナーズ

第7戦 ブルージェイズ 4-3 マリナーズ

【ナ・リーグ】ドジャース4勝 ブリュワーズ0勝

第1戦 ドジャース 2-1 ブリュワーズ第2戦 ドジャース 5-1 ブリュワーズ第3戦 ドジャース 3-1 ブリュワーズ第4戦 ドジャース 5-1 ブリュワーズ