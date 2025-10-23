女優ハン・ソヒ、深スリットの入ったドレスで太ももが露わに！肌見せ多めの衣装で悩殺【独自写真】

女優ハン・ソヒがフランスのハイジュエリーブランド「Boucheron（ブシュロン）」のアクセサリーを着用し、優雅な姿を披露した。

【写真】ハン・ソヒ、太ももの98％があらわに

去る10月21日、ハン・ソヒはソウル三清（サムチョン）洞のDARTスタジオで開催されたイベント「ブシュロン2025カルトブランシュハイジュエリーコレクション“インパーマネンス”」に招待され、魅力を放った。

この日、ハン・ソヒはスリットのディテールが目立つブラックシルクドレスを選択し、洗練されていながらもシックな雰囲気を演出した。ミニマルなデザインのスリーブレスドレスは、彼女の優雅な体型を一層引き立たせ、ドレスの絶妙な美しさはジュエリーの存在感を際立たせた。

特に目を引いたのは、「Boucheron」の代名詞である蝶のブローチだ。肩に繊細に飾られたブローチは、蝶がまるで生きているかのようなリアルさでドレスに躍動感を加えた。ブラックドレスのうえでさらに光を放った蝶の装飾は、優雅さと同時に自然な感性を表現した。

ハン・ソヒ

ここに指に着けたフローラルモチーフのリングは、繊細な花びらのディテールで柔らかさを強調した。

髪は緩く結んだアップスタイルで首と肩のラインを強調し、自然に流れた前髪が柔らかい印象を完成させた。メイクはコーラルトーンのリップで活力を加えたものの、全体的には落ち着いたトーンでジュエリーの美しさを引き立てることに集中した。

ハン・ソヒは今回のスタイリングを通じて、優雅に抑えられた美しさで「Boucheron」のジュエリーの真価を表現した。

なお、ハン・ソヒは映画『プロジェクトY』（原題）の公開を控えている。

◇ハン・ソヒ プロフィール

1994年11月18日生まれ。韓国・蔚山（ウルサン）出身。身長166cm。2016年にSHINeeの楽曲『Tell Me What To Do』のミュージックビデオの出演で芸能界入りし、2017年のドラマ『ひと夏の奇跡〜Waiting for you』で本格女優デビュー。ドラマ『夫婦の世界』でブレイクし、以降『わかっていても』『マイネーム：偽りと復讐』『京城クリーチャー』など数々の話題作に出演した。デビュー時から大手食品メーカーや化粧品メーカーなど、様々な企業のCMモデルを務めた。