収入もやりがいもあきらめない…「定年後の働き方」で後悔しない2つのポイント【セカンドキャリアの始め方】

定年後の人生をやりがいを持って生きるには、「どう働くか？」が重要だ。元ビルボードジャパンCEOで、著書に『再雇用でいいですか？ 実はあなたも定年後十分稼げる』がある北口正人氏によれば、2つのポイントがあるという。くわしく解説してもらった。

定年後の働き方で重要な2つのポイント

定年後の働き方には多様な選択肢があり、それぞれに優劣はない。しかし、どの働き方を選んだとしても、成功や充実感を得るために重要だと思われる2つのポイントがある。

それは、「報酬を得ることを意識すること」と「自分の個性や強みを活かすこと」で、ここでは、それぞれのポイントについて詳しく説明したい。

・報酬を得ることを意識する

定年後の仕事を考える際、多くの人が趣味に基づいた活動に目を向けることが多い。趣味を楽しむことは、充実した時間を過ごすための素晴らしい手段だが、趣味の範囲にとどめず、何に取り組むにしても「報酬がもらえること」を考えるべきだ。

なぜなら、報酬が発生するかどうかによって、打ち込み方や時間の使い方が大きく変わるからだ。

趣味の活動が報酬を伴うものになると、自然と自己責任が増し、目標達成へのモチベーションも高まり、報酬を得ることを目指すことで、時間の使い方がより計画的かつ効率的になり、取り組みの質が向上する。

たとえ小さな金額であっても、何かしらの報酬を得ることで、自分の活動が社会的に評価されているという満足感を得られ、仕事に対する責任感や誇りが生まれる。

また、報酬が発生する仕事は、生活に経済的な安定をもたらすだけでなく、社会とのつながりを保ち続けるための手段にもなる。

働くことで経済的なメリットを得られることはもちろん、社会的な役割を持つことが自己実現に繋がり、充実した定年後の生活をサポートする要素となり、その活動が「仕事」としての意識を持ち、真剣さやプロ意識が自然と高まるため、仕事への打ち込み方が変わるという点も大きなメリットだ。

個性を最大限に活かせる道を選ぶ

・自分の向き、不向きを見極め、個性で勝負する

もう1つの重要なポイントは、「自分の向き・不向きを見極め、自らの個性で勝負できるものに取り組むこと」。定年後の仕事や活動では、単に他人に合わせた選択をするのではなく、これまでの自分のキャリアや経験、個性を最大限に活かせる道を選ぶことが重要である。

人それぞれに得意なこと、不得意なことがあり、定年後に新しいことにチャレンジする場合でも、まずは自分自身の強みや経験をしっかり理解し、それに基づいた選択をすることで、成功への道が開ける。

例えば、これまでに積み重ねてきた専門知識やスキルを活かしてコンサルタントやアドバイザーとして活動する、または趣味をビジネスに転換して収益を得るなど、自分の得意分野で勝負することで、充実感や達成感を得ることができる。

加えて、個性を活かすことは他者との差別化にもつながり、競争の激しい市場や業界においては、他の人と同じことをするのではなく、自分ならではの独自の視点や方法で取り組むことが、成功へのカギとなる。

これまでのキャリアで培ってきたものを土台にしながら、自分のスタイルで新たな挑戦に取り組むことは、定年後の人生においてもやりがいを感じられる要素だ。

自己の個性を活かすことで、仕事そのものが単なる労働ではなく、自己表現や社会貢献の手段となり、向いている仕事に取り組むことは、体力や精神的な負担を軽減し、無理なく長く続けられることにもつながる。

特に定年後は、体力や集中力が若い頃と比べて衰えることが避けられないため、自分に向いている仕事や役割を見つけることが、持続可能な働き方を実現するために重要である。

長く充実した人生を送るために……

・結論

定年後の働き方にはさまざまな選択肢があり、それぞれの選択には優劣はない。しかし、何を選ぶにしても、趣味の範囲にとどまらず、報酬を得ることを意識し、取り組み方や時間の使い方を変えることが重要だ。

自分の向き不向きを見極め、自らの個性を活かして勝負できる分野に取り組むことで、仕事に対するやりがいを持ち、充実感を得ることができる。

定年後の人生は、自由度が高くなる一方で、目標や目的を持って活動することが大切で、報酬を得ることや個性を発揮することを意識することで、ただ働くだけでなく、自己実現や社会貢献を果たしながら、長く充実した人生を送ることが可能になる。

この2つのポイントを念頭に置きながら、定年後の働き方を考えることで、豊かなセカンドライフを築くことができる。

また、これらを意識した取り組みは、結果的に社会全体の活力維持や高齢者の孤立防止、医療・福祉負担の軽減にもつながり、個人と社会の双方にとって価値あるものとなる。

