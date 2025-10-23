トヨタ最新「“3列7人乗り”ミニバン」に反響集まる！ 最上級より「400万円以上」だけど「装備が贅沢すぎる」の声も！ “リビング”のような豪華内装もイイ「ヴェルファイア」最安モデルに熱視線！

最安モデルでも豪華！ その仕様に反響集まる！

トヨタ「ヴェルファイア」の力強く、堂々とした佇まい、走るだけで周囲の視線を集めるデザインは、単なる“移動手段”ではなく“上質な空間”を提供するクルマとして多くの人に選ばれています。

実際に一般社団法人 日本自動車販売協会連合会が発表した2025年9月の販売データによると、ヴェルファイアの登録台数は3286台で全体24位。

【画像】超いいじゃん！ これが“一番安い”トヨタ最新「“3列7人乗り”ミニバン」です！（30枚以上）

「アルファード」や「ヴォクシー」と比べると台数は控えめですが、ファンの支持は根強く、ラグジュアリー志向のミニバンとして確固たる地位を築いています。

そんなヴェルファイアのなかでも最も安価なエントリーモデルに対して、ネット上では多くの反響が集まっています。

エントリーモデルにも豪華なエグゼクティブパワーシートが標準装備！

ヴェルファイアは2008年に初代が誕生し、アルファードが2代目へとフルモデルチェンジした際に、兄弟車として登場しました。

アルファードが“上品さ”を重視しているのに対し、ヴェルファイアは“力強さ”を前面に押し出したキャラクターを持ちます。

2015年の2代目、そして2023年の3代目ではその個性をさらに磨き、よりモダンで迫力あるスタイルへと進化しました。

現行モデルのなかで最も手の届きやすいグレードが「Z Premier（ターボガソリン車・2WD）」です。

全長4995mm×全幅1850mm×全高1945mmと堂々としたサイズで、低重心のフォルムが安定感と威厳を感じさせます。

フロントバンパーやサイドモールにはスモークメッキを採用し、漆黒メッキの装飾やブラックスパッタリング塗装ホイールが精悍な印象を演出しています。

室内は3列シート7人乗り仕様で、素材にもこだわり抜かれています。柔らかく上質なプレミアムナッパレザーを採用し、ブラックまたはサンセットブラウンの落ち着いた内装色を選択可能。

運転席と助手席には快適温熱＆ベンチレーション機能を標準装備し、長距離移動でも疲れにくい快適な座り心地を実現しています。

また、スマートフォンを置くだけで充電できる「おくだけ充電」や、非常時に電化製品を動かせる給電コンセントなど、実用性も抜群。

安全面でも最新の「Toyota Safety Sense」を搭載し、プリクラッシュセーフティやレーントレーシングアシストなど全12種類の先進機能でドライバーを支えます。

パワートレインには2.4リッター直列4気筒ターボエンジン（T24A-FTS）を搭載し、279PS・430Nmの力強い出力を誇ります。

燃費はWLTCモードで10.3km／Lと、パワーと効率をバランス良く両立。静粛性も高く、都会でも高速でも“上質な走り”を楽しめる仕上がりです。

価格（消費税込み）は670万円。最上級の「Executive Lounge（PHEV・E-Four）」が1085万円であることを考えると、Z Premierは“必要十分な高級感”を求めるユーザーにとって最も現実的な選択肢といえるでしょう。

ネット上でも、このヴェルファイア Z Premierには多くの声が寄せられています。

「最安グレードなのに装備が贅沢すぎる」と驚く声がある一方で、「アルファードよりデザインが好み」と外観の印象を評価するユーザーもいます。

さらに「運転席の座り心地が高級セダン並み」「黒のホイールが精悍でかっこいい」と、実際の質感や細部へのこだわりを称賛する意見も目立ちます。

燃費については「やや控えめだけど、それを補う満足感がある」という声が多く、「非常時給電が備わっていて安心」「家族みんなが快適に過ごせる」といった実用面を評価するコメントも見られました。

なかには「もう“ファミリーカー”の域を超えている」「移動するリビングって表現がぴったり」と、その快適性を称える声もあり、ヴェルファイアが単なるクルマを超えた存在として認識されていることがうかがえます。

最安グレードでありながら、外観・内装・走行性能すべてに妥協のないヴェルファイア Z Premier。

ラグジュアリーな空間を身近に感じたい人にとって、まさに“手の届く贅沢”といえる一台です。