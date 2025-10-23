「プロ野球ドラフト会議 ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｂｙ リポビタンＤ」（午後４時５０分開始）が２３日開催される。

１位指名が有力視される最速１５８キロ右腕の健大高崎・石垣元気投手（１８）が２２日、同校で取材に応じ、ＮＰＢでは先発一本で勝負することを希望し、将来的なメジャー挑戦願望も明かした。１２球団から調査書が届き、オリックスなどの１位指名が予想される世代ＮＯ１投手は、運命の日を翌日に控え、「先発がしたい」「将来的にはメジャーに行きたい」と率直な思いを口にした。

スターターとして大成すべく、新たな“魔球”を身につける。高校では主にリリーフとして、最速１５８キロの速球を武器に２４年センバツ優勝、Ｕ―１８日本代表として今夏のＵ―１８Ｗ杯準Ｖに貢献。プロでは長いイニングを投げるため、今秋からツーシームの習得に励んでいる。「ずっとマックスの力では投げられないと思うので、右打者の打ちづらい内角を投げられれば、もっと楽に抑えられるかな」。力一辺倒ではなく９回を投げ切る投球術を身につけようと、早くも動き始めている。

前夜の２１日には夢を見た。「ソフトバンクに１位指名される夢を見ました」。名前が呼ばれた瞬間に思わず飛び起き、現実に戻ったという。「１位だったのでうれしかったです」。オリックスなどが１位候補に挙げており、１位指名が正夢となる日は目前だ。

１０年後の目標は「メジャーで活躍する投手」。理想はドジャース・山本で「自分と体格も同じくらい。自分の完成形の投手」と目を輝かせた。運命の日を迎える右腕に緊張はなく、「楽しみという気持ちが一番強い」。日本屈指の先発投手となって、米国へ。未来予想図を描きながら、自然体で指名を待つ。（北村 優衣）