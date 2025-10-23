タレントの井口綾子が２３日までに自身のインスタグラムを更新。手術を受けていたことを明かした。

「少し個人的なお話になりますが…先日『子宮頸部 高度異形成』と診断され、円錐切除手術を受けてきました！」と伝えた井口。病院のベッドの上でのショットをアップし、「去年立ち寄ったレディースクリニックで『そういえば子宮頸がんの検査を受けたことない気がするな』と思い出し、まあ大丈夫だろうと思いつつ、その日は時間があって先生にもオススメされたので、ついでに検査を受けたのがきっかけでした」という。

精密検査が必要とのことで、再検査すると「中等度異形成」と診断。正常に戻る可能性もあるということで経過観察していたが「１年後の検査で『高度異形成』に進行していて、『手術が必要です』と」と告げられたそう。不安はあったそうだが「今のうちにきちんと治しておくことが未来の自分を守ることになると感じ、手術を決断しました。手術を終えた今は、あの時“なんとなく”でも検診に行って本当によかったと思っています」と振り返った。

そして「婦人科に限らず、どんな検診も本当に大事です。『自分は平気』と思っている方ほど、忙しくて後回しにしてしまっている方ほど、どうか一度だけでも、自分の体と向き合う時間を作ってほしいです」と訴えた。

井口は青山学院大学在籍時の２０１５年に「ＦＲＥＳＨ ＣＡＭＰＵＳ ＣＯＮＴＥＳＴ」で準グランプリ受賞し、１７年には「ミス青山コンテスト２０１７」で準ミス青山に輝いた。雑誌「Ｒａｙ」の専属読者モデルとしても活躍し、グラビアでは色白でムッチリ肌の“モッツァレラボディー”として人気に。