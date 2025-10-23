¡ÖÆüËÜ¤Î¥Ó¥Ð¥ê¡¼¥Ò¥ë¥º¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëºÇ¹âµéÅ¡Âð³¹¡Ö°²²°¡¦Ï»Ï¼Áñ¡×¤òÊâ¤¤¤Æ¤ï¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡Ä¡ÄÅÅÃì¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¢ATM¤â¤Ê¤¯¤Æ
°²²°¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¡ÖÉÙ¹ë¤¬½»¤ß¹ëÅ¡¤¬ÊÂ¤Ö´ØÀ¾¶þ»Ø¤Î½»Âð³¹¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Î¤È¤³¤í¡¢¤É¤ó¤Ê³¹¤Ê¤Î¤«¤ò¤è¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£Ä¹¤é¤¯°²²°¤ò¼èºà¤·¡¢11·î4Æü¤Ë¡ØÃ¯¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¡Ö°²²°¡×¤Î¿¿¼Â¡½¡½ºÇ¹âµéÅ¡Âð³¹¤Ë¤Ï¤É¤ó¤Ê¿Í¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ü¦Á¿·½ñ¡Ë¤ò´©¹Ô¤¹¤ë¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¤Î²ÃÆ£·Ä»á¤¬¡¢¤½¤ÎÆâ¼Â¤òÌÀ¤«¤¹¡£
ÅÅÃì¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¢£Á£Ô£Í¤Ï¤Ê¤¤
£Ê£Ò°²²°±Ø¤«¤é¼Ö¤òÁö¤é¤»¤ë¤³¤ÈÌó10Ê¬¡¢µÞºä¤ò¾å¤ëÅÓÃæ¤Ë¤¢¤ëÏ»Ï¼ÁñÄ®¸òº¹ÅÀ¤ò¶¤Ë¡¢¼Ö¤«¤é¸«¤¨¤ëÉ÷·Ê¤¬°ìÊÑ¤¹¤ë¡£
±Ø¼þÊÕ¤Ç¤Ï¡¢ßÏÞ¯¤Ê¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ä¾®Þ¯Íî¤¿½»Âð¡¢¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¤½¤Î¸òº¹ÅÀ¤«¤é¤Ï¡¢¸«¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÂç¹ëÅ¡¤Î¤ß¤¬µÞ¼ÐÌÌ¤ËÎ©¤ÁÊÂ¤Ö¤Î¤À¡£
¤É¤³¤«¤Î¹ñ¤ÎÂç»È´Û¤«¤È¸«¤Þ¤¬¤¦¤Û¤É¤ÎµðÂç¤ÊÍÎ´Û¤ä¡¢ÃæÀ¤¥É¥¤¥Ä¤Î¸Å¾ë¤ò»×¤ï¤»¤ëÂçÅ¡Âð¡¢¶áÂåÈþ½Ñ´Û¤Î¤è¤¦¤ÊÇò°¡¤Î·úÃÛÊª¡Ä¡Ä¡£
µÞºä¤Ë¤Ï²¿Âæ¤âÄä¤á¤é¤ì¤ëÃó¼Ö¾ì¤ò»ý¤ÄÂç¹ëÅ¡¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¿®¹æµ¡¤äÅÅÃì¡¢Í¹ÊØ¶É¤ä¥³¥ó¥Ó¥Ë¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ä£Á£Ô£Í¤Ê¤É¤Ï°ì¤Ä¤â¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤¤¤Ã¤¿¤¤Ã¯¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡¡¤³¤³¤ÏÆüËÜ¤Ê¤Î¤«⁉¡×
ÊõÀÐ¤ò¤Á¤ê¤Ð¤á¤¿¤è¤¦¤ÊÌë·Ê¤¬Ä¯¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ÇÍÌ¾¤ÊÏ»¹Ã»³¡£¤½¤Î»³Ï¼¤Ë¤¿¤¿¤º¤àÏ»Ï¼ÁñÄ®¤Ï¡¢°²²°»ÔÆâ¤Î¿ô¤¢¤ë¹âµé½»Âð³¹¤ÎÃæ¤Ç¤â¤È¤ê¤ï¤±ÊÌ³Ê¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
´ØÀ¾¤òÂåÉ½¤¹¤ëºâ³¦¿Í¤é¤ÎÅ¡Âð¤¬Ìó250¸Í¤âÏ¢¤Ê¤ëÏ»Ï¼ÁñÄ®¤Ï¡¢´ØÀ¾¤ÎÉÙÍµÁØ¡¢¤¤¤äÁ´¹ñ¤ÎÉÙÍµÁØ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Þ¤µ¤ËÆ´¤ì¤ÎÃÏ¡£ÂçÅ¡Âð¤Î¿ô¡¹¤òÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢»ä¤Î¤è¤¦¤Ë¸ÀÍÕ¤ò¼º¤¦¿Í¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÒÆüËÜ¤Î¥Ó¥Ð¥ê¡¼¥Ò¥ë¥º¡Ó
¤³¤¦¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Î¤â¡¢¤¢¤Ê¤¬¤ÁÅª³°¤ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
Ï»Ï¼Áñ¤Ï¡¢Åìµþ¤Ë¤¢¤ëÅÄ±àÄ´ÉÛ¤È¤è¤¯ÂÐÈæ¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¼ñ¤ò°Û¤Ë¤¹¤ë¡£
¤¿¤·¤«¤ËÅÄ±àÄ´ÉÛ¤Ë¤âÌÜ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ëÂç¹ëÅ¡¤ÏÂ¸ºß¤¹¤ë¤¬¡¢Â¾¤Î¹âµé½»Âð³¹¤ÈÆ±¤¸·çÅÀ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÅÚÃÏ¤¬¿Í¤«¤é¿Í¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¹Âç¤ÊÅ¡Âð¤¬ÀÚ¤êÇä¤ê¤µ¤ì¤¿·ë²Ì¡¢¾®¤µ¤Ê½»Âð¤òÅÀºß¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤À¡£
¤·¤«¤â¡¢ÅÄ±àÄ´ÉÛ¤Ë¤Ï¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤Î½¸¹ç½»Âð¤âÂ¿¤¯ÌÜ¤Ë¤Ä¤¯¡£¸À¤¦¤Ê¤é¤Ð¡¢ÂçÉÙ¹ë¤«¤é¾®¶â»ý¤Á¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¿Í¤¿¤Á¤¬·ÀÌó¤Ç¤¤ë½»´Ä¶¤Ç¤¢¤ê¡¢Ï»Ï¼Áñ¤òÃÎ¤ëÂç¶â»ý¤Á¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢ÊªÂ¤ê¤Ê¤¤³¹¤À¤È¤¤¤¦¡£
Ï»Ï¼Áñ¤Ï¤É¤¦³«È¯¤µ¤ì¤¿¤«
¤Þ¤º¤Ï´ÊÃ±¤ËÏ»Ï¼ÁñÄ®¤ÎÎò»Ë¤òÃ©¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
Ï»Ï¼Áñ¤Ï¤½¤ÎÀÎ¡¢µÞ¼ÐÌÌ¤Î»³ÎÓ¤À¤Ã¤¿¡£°²²°»Ô¤ÎÌÚ¤Ï¥¯¥í¥Þ¥Ä¡¢»Ô¤Î²Ö¤Ï¥³¥Ð¥Î¥ß¥Ä¥Ð¥Ä¥Ä¥¸¤À¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ÎÏ»Ï¼ÁñÄ®¤â¥Þ¥Ä¤È¥Ä¥Ä¥¸¤Ç°Ï¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
Ï»Ï¼ÁñÄ®¸òº¹ÅÀ¶á¤¯¤ËÏ»Ï¼Áñ¤È¹ï¤Þ¤ì¤¿Âç¤¤ÊÀÐÃì¤¬Î©¤Ä¡£¤½¤Î»³¼êÂ¦¤¬¹ñÍÃÏ¤Ç¡¢¤½¤³¤«¤é²¼¤Ï»äÍÃÏ¤À¤Ã¤¿¡£
º£¤«¤é100Ç¯¤Û¤ÉÁ°¡¢Âçºå¤ÎÉÙ¾¦¤À¤Ã¤¿ÆâÆ£°Ù»°Ïº¤é¤¬¡¢¡ÖÅìÍÎ°ì¤ÎÎ©ÇÉ¤ÊÊÌÁñÃÏ¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È»×¤¤Î©¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢1928¡Ê¾¼ÏÂ£³¡ËÇ¯¤ËÏ»Ï¼ÁñÄ®¤Î³«È¯¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£¤³¤ÎÃÏ¤Î¹ñÍÎÓÊ§¤¤²¼¤²¤ò¼õ¤±¤¿ÆâÆ£¤é¤¬¡¢Âçºå¤Î·ÐºÑ¿Í¤È¤È¤â¤Ë¡Ö³ô¼°²ñ¼ÒÏ»Ï¼Áñ¡×¤È¤¤¤¦²ñ¼Ò¤òÀßÎ©¤·¤ÆÂ¤À®¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
Ï»Ï¼Áñ¤È¤Ï¡¢¡ÖÏ»¹Ã»³¤Î»³Ï¼¤Ë¤¢¤ëÊÌÁñÃÏ¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¢¤ë¡£
³«È¯Â¤À®¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢ÆâÆ£¤é¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ä¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ê¤ÉÀ¤³¦Ãæ¤Î³¹ÊÂ¤ß¤ò»ë»¡¡£·ë¶É¡¢¹á¹ÁÅç¤ÎÇò¿ÍÀìÍÑ³¹¶è¤ò»²¹Í¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë·è¤á¤¿¡£Æ±ÃÏ¤Ï¤â¤È¤â¤È¿å¸»¤Ëº¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¿¿¤ÃÀè¤Ë¿åÍø¸¢¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Åö»þ¡¢¼£°Â¤¬°¤¤¤È¤ÎÌäÂê¤âÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¼þÊÕ£³¥õ½ê¤Ë¸òÈÖ¤òÀßÃÖ¤·¤¿¡£Ï»Ï¼ÁñÂ¦¤¬½äºº¤ÎµëÎÁ¤òÊ§¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¶è²è¤Ï³¤È´200¡Á250£í¤Î¹âÂæ¤Ë¤¢¤ê¡¢Åìµþ¥É¡¼¥àÌó£¸¸ÄÊ¬¡¢Ìó37.£·ha¤ÎÂç¤¤µ¤ò»ý¤Ä¡£¶¹¤¤»³Æ»¤òÉý£¶£í°Ê¾å¤Ë³ÈÄ¥¤·¤Æ¡¢300ÄÚ¤òÄ¶¤¨¤ëÅÚÃÏ¤ò°ì¸ÍÅö¤¿¤ê¤ÎÉ¸½à¶è²è¤È¤·¤¿¡£
³«È¯¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¤¢¤Þ¤êÅì¤ÎÀ¾µÜÂ¦¤Ë´ó¤ë¤ÈÅß¤¬´¨¤¤¡£¤«¤È¤¤¤Ã¤ÆÀ¾¤Î¿À¸ÍÂ¦¤Ë´ó¤ê¤¹¤®¤ë¤È¡¢Ìë¤È²Æ¤¬½ë¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÍýÍ³¤«¤éº£¤Î¼ÐÌÌ¤¬ÎÉ¤¤¤È¤¤¤¦·ëÏÀ¤ËÃ£¤·¤¿¡£ÃÏ·Á¤Èµ¤¸õ¤â¹ÍÎ¸¤ËÆþ¤ì¤¿¤¦¤¨¤Ç³«È¯¤µ¤ì¤¿½»ÂðÃÏ¤Ê¤Î¤À¡£
ÅÅµ¤¤ÈÅÅÏÃÀþ¤ÏÃÏÃæ¤ËËä¤á¤Æ¡¢ÅÅÃì¤Î¤Ê¤¤³¹ÊÂ¤ß¤Ë¤·¤¿¤Î¤âÅö½é¤Î·×²èÄÌ¤ê¡£¿¹ÎÓ¤ÎÂ¤À®ÃÊ³¬¤«¤éÌÊÌ©¤ËÎý¤é¤ì¤¿Àè¿Í¤¿¤Á¤ÎÌ¤Íè¤ÎÀÄ¼Ì¿¿¤Ï¡¢¸½Âå¤Ç¤â¿§¤¢¤»¤Ê¤¤¡£
¤·¤À¤¤¤Ë¡¢ÎÙÄ®¤Ç¤¢¤ëÀ¾µÜ»Ô¡¦¶ì³Ú±à¤È¤Î¶³¦¶á¤¯¤Þ¤ÇÂç¹ëÅ¡¤Î¶è²è¤Ï³ÈÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¡¢ÂðÃÏ¤ÇËä¤á¿Ô¤¯¤µ¤ì¤¿¡£Ï»Ï¼Áñ¤ÏÍÎ´Û¤ä¥â¥À¥ó¤ÊÆüËÜ²È²°¤ò°Ý»ý¤·¤¿¤Þ¤Þ¡¢¾®¤µ¤Ê½»Âð¤ä¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢³ÈÄ¥¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤¿Í£°ìÌµÆó¤Î¹âµé½»Âð³¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Ä®¤òÊâ¤¯¤À¤±¤ÇÉÔ¿³¼Ô°·¤¤
¤³¤ÎÄ®¤ò½é¤á¤ÆË¬¤ì¤ë¿Í¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÌÜ¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë¹ëÅ¡¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÁÛÁü¤òÀä¤·¤Æ¤¤¤Æ¸½¼ÂÌ£¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦´¶ÁÛ¤¬¤·¤Ð¤·¤ÐÊ¹¤«¤ì¤ë¡£¸½¼ÂÌ£¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¤³¤ÎÄ®¤Ëà¿Í¤Î²»á¤¬¤·¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¥Æ¥ì¥Ó¤Î²»¤äÏÃ¤·À¼¤¬¡¢Ê¹¤³¤¨¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£
¤«¤Ä¤Æ¤Ï¡¢Ï»Ï¼Áñ¤ò»Ï¤á¤È¤¹¤ë¹âµé½»Âð³¹¤Ë£³¸®¤Î°û¿©Å¹¤¬±Ä¶È¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢³¹ÊÂ¤ß¤Î·Ê´Ñ¤òÊÝ¤Á¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Ä®Æâ²ñ¤Î¶¯¤¤Í×Ë¾¤â¤¢¤ê¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£½»¿Í¤È¤½¤Î´Ø·¸¼Ô¤·¤«Ë¬¤ì¤ë¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
Ï»Ï¼Áñ¤Î½»Ì±¤Ïºâ³¦¿Í¤âÂ¿¤¯¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Ø¤ÎÏª½Ð¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢¾Ü¤·¤¤½»½ê¤ò¤¤¤Á¤¤¤ÁÀâÌÀ¤·¤Ê¤¯¤È¤â¡¢¡ÖÏ»Ï¼Áñ¤Î¡ß¡ß¤µ¤óÂð¤Þ¤Ç¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤ï¤«¤ë¥¿¥¯¥·¡¼¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤âÂ¿¤¤¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼ÊÝ¸î¤äËÉÈÈ¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡¢¤³¤ì¤òÉÔÅÔ¹ç¤Ë´¶¤¸¤ë¿Í¤âÅöÁ³¤¤¤ë¡£Ï»Ï¼Áñ¤È¹ð¤²¤ÆÌ¾»ú¤ò¸À¤¨¤Ð¡¢¤É¤³¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤«¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¤À¡£
³ÆÅ¡Âð¤¬ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤òÊ£¿ôÂæÀßÃÖ¤·¡¢ÅöÁ³¤Î¤è¤¦¤Ë·ÙÈ÷²ñ¼Ò¤È·ÀÌó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ä®Æâ¤Ë¤ÏÃóºß½ê¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢·Ù»¡´±¤âÉÑÈË¤Ë½ä²ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£°Õ¼±¤¬¹â¤¯¡¢¤¢¤Þ¤ê»ö·ï¤Îµ¯¤³¤é¤Ê¤¤Ï»Ï¼Áñ¤ÎÃóºß½ê¶ÐÌ³¤Ï¡¢Ê¼¸Ë¸©·Ù¤ÎÃæ¤Ç¤â¿Íµ¤¤À¤È±½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤É¡¢ËÉÈÈÂÖÀª¤ÏËüÁ´¤Ê¤Î¤À¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢µÙÆü¤Ë¤Ê¤ë¤È¸«´·¤ì¤Ê¤¤¸©³°¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Î¼Ö¤¬¹ëÅ¡¤Î¼þ¤ê¤ò¤æ¤Ã¤¯¤êÁö¤ê¡¢µÇ°»£±Æ¤ò¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¡£
¡Ö¤Û¤È¤ó¤É¤¬´Ñ¸÷ÌÜÅª¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤¿¤Á¤¬¼«Âð¼þ¤ê¤ò½ù¹Ô¤·¤Æ¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤¤¤¤µ¤¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡£µÞ¤ÊºäÆ»¤Ð¤«¤ê¤ÎÄ®¤Ê¤Î¤Ç¡¢½»Ì±¤Ï¤Õ¤À¤ó¤«¤é¥Ð¥¹¤â¤¢¤Þ¤êÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¸¤¤ò»¶Êâ¤µ¤»¤ë½»¿Í¤ò¤È¤¤É¤¸«¤«¤±¤ëÄøÅÙ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤è¤½¼Ô¤Ï¤È¤Æ¤âÌÜÎ©¤Ä¤ó¤Ç¤¹¡£
Ä®Æâ¤Ç»Ñ¤ò¸«¤«¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢Äí»Õ¤ä¤ª¼êÅÁ¤¤¤µ¤ó¤È¤¤¤Ã¤¿½ÐÆþ¤ê¶È¼Ô¤¯¤é¤¤¡£¤ª¼êÅÁ¤¤¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ê¤¤¤ª¥¦¥Á¤Ï¡¢Äê´üÅª¤Ë¥Ï¥¦¥¹¥¡¼¥Ñ¡¼¤Ë°ÍÍê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ô¥ó¥¯¿§¤Î¥¨¥×¥í¥ó»Ñ¤Î¤ª»Ð¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬ÂçÀª¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢°ìµ¤¤ËÁÝ½ü¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
¤ª¼êÅÁ¤¤¤µ¤ó¤Ë¤âÄÌ¤¤¤È½»¤ß¹þ¤ß¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Í¼Êý¤Ë¥Ð¥¹Ää¤ÇÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ëÊý¡¹¤¬¡¢ÄÌ¤¤¤Î¤ª¼êÅÁ¤¤¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£½»¤ß¹þ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤ª¥¦¥Á¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤¤Ã¤×¤ÎÎÉ¤¤¤ªÂð¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤È¡¢20Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤â¤Î½»¤ß¹þ¤ßÉô²°¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÊÏ»Ï¼ÁñÄ®¤Î½»Ì±¡Ë
Ä®Æâ²ñ¤Ø¤ÎÆþ²ñ¶â¤Ï50Ëü±ß
Ï»Ï¼Áñ¤Î¿Í¸ý¿ä°Ü¤ò¸«¤ë¤È¡¢2010¡ÊÊ¿À®22¡ËÇ¯¤Ë623¿Í¡¢2014Ç¯¤Ë646¿Í¡¢2015Ç¯¤Ë650¿Í¡¢2020Ç¯¤Ë635¿Í¡¢2024Ç¯¤Ë611¿Í¤ÈÂç¤¤¯¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¤½¤ó¤ÊÏ»Ï¼Áñ¤Î½»Ì±¤Ï¡¢¼Â¶È²È¤ä°å»Õ¡¢»Î¶È¤È¤½¤Î²ÈÂ²¤Ð¤«¤ê¤À¡£
Ä®Æâ²ñ¤Ï¤µ¤Ê¤¬¤é´ØÀ¾À¯ºâ³¦¤Î½¸¤Þ¤ê¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢Ä®Æâ²ñ¼çºÅ¤Î¥´¥ë¥Õ¥³¥ó¥Ú¤Ç¤Ï±¦¤ò¸«¤Æ¤âº¸¤ò¸«¤Æ¤â²ñÄ¹¡¢¼ÒÄ¹¡¢ÀèÀ¸¡£¤¿¤À¡¢¼ÂºÝ¤Ë»²²Ã¤·¤¿¿Í¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡ÖÁÛÁü¤è¤ê¤â·ø¶ì¤·¤¯¤Ê¤¤¥Õ¥é¥ó¥¯¤Ê½¸¤Þ¤ê¤ä¤Ã¤¿¤ï¡×¤È¤¤¤¦¡£
Ä®Æâ²ñ¤ÎàÂ¸ºß´¶á¤ÏÀÎ¤Û¤É¤ÏÂç¤¤¯¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢Ï»Ï¼Áñ¤Î°ìÉô¤Î¿Í¡¹¤ÏÄ®Æâ²ñ¤ò¼«¼£²ñ¤È¸Æ¤Ó¡¢¡Ö²æ¡¹¤Ë¤ÏÆÈ¼«¤Î¼«¼£¤¬¤¢¤ë¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÏ»Ï¼ÁñÄ®Ä®Æâ²ñ¤È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤«¡£
Ä®Æâ²ñ¤Ï¡¢Ï»Ï¼ÁñÄ®Ä®Æâ²ñ²ñÂ§¤Î¤â¤È¤ËÌó15Ì¾¤ÎÍý»ö¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÁíÌ³¡¢Ì±À¸ËÉÈÈ¡¢Ê¸²½¹Êó¡¢·úÃÛ¶¨Äê±¿±Ä°Ñ°÷²ñ¤¬¤¢¤ë¡£ÅÅÏÃ¤ä¥Õ¥¡¥Ã¥¯¥¹¤Î¤Û¤«¡¢¥á¡¼¥ë¤ä¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢Ä®Æâ²ñ¤Ë»²²Ã¤¹¤ë½»Ì±¤Ë°ìÀÆ¤ËÏ¢Íí¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤¬³ÎÎ©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
Æþ²ñ»¿½õ¶â¤Ï50Ëü±ß¡£¡ÖÄ®Æâ²ñ¤ËÆþ¤ë¤Î¤Ë¹â³Û¤ÊÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤ë¡ª¡×¤È¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¶Ã¤¤ò¤â¤Ã¤ÆÊóÆ»¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤É¤ó¤Ê½»Âð³¹¤Ê¤Î¤«¡×¤È¹¥´ñ¿´¤ò´ó¤»¤ë¿Í¡¹¤Ç¡¢Ï»Ï¼Áñ¤Ï¤¿¤Á¤Þ¤Á´Ñ¸÷Ì¾½ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
Æþ²ñ¸å¤ÏËè·î1000±ß¤Î²ñÈñ¤È¡¢2016Ç¯ÅÙ¤«¤é·úÄ®É´¼þÇ¯µÇ°¹Ô»ö¤äÄ®Æâ²ñ´Û¤ÈÃóºß½ê¤Î²þ½¤¤Ç¡¢ÀÑÎ©¶â500±ß¤òËè·îÄ§¼ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ä®Æâ²ñ¤Îµ¬Ìó¤Ë¤Ï¤½¤Î»ÈÅÓ¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö»ñ»º¤Î°Ý»ý¡¦´ÉÍý¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¹â³Û¤ÊÆþ²ñ»¿½õ¶â¤ÈËè·î¤Î²ñÈñ¤Ï¡¢Ï»Ï¼Áñ¤Î´Ä¶ÊÝÁ´¤Ë½¼¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
·úÀßÁ°¤Ë¤Ï²È¤ÎÌÏ·¿¤òÍÑ°Õ
Ï»Ï¼Áñ¤Ë²È¤ò·ú¤Æ¤ë¤Ë¤Ï¡¢Ä®Æâ²ñ¤Ë¹â³Û¤ÎÆþ²ñ»¿½õ¶â¤ò»ÙÊ§¤¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢·úÃÛÊª¤ÎÀß·×¿Þ¤Ê¤É¤òÄó½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤âµá¤á¤é¤ì¤ë¡£¿·µï¤Î·úÃÛÁ°¤Ë¡¢Ä®Æâ²ñ¤ÎÌò°÷¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£¾®·¿¤Î²È¤ÎÌÏ·¿¤ò»öÁ°¤ËºîÀ½¤·¤Æ¤ª¤¡¢Ä®Æâ²ñ¤ÎÍý»ö¤ä¶áÎÙ½»Ì±¤ò½¸¤á¤ÆÀâÌÀ²ñ¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¤½¤Îà¿³ººá¤ò·Ð¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤¤¤¶´°À®¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢³°ÊÉ¤¬ÎÙ²È¤Î·Ê´Ñ¤òÂ»¤Í¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¥¯¥ì¡¼¥à¤¬Æþ¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤À¡£°ÊÁ°¡¢²È¤ÎÁ°¤Î·ÙÈ÷°÷¤ÎµÍ½ê¤¬¿³µÄ¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£·ÙÈ÷°÷¤ò¸Û¤¤¤¿¤¤²È¼ç¤Ï¡¢Èà¤é¤Î¿ÈÂÎ¤Ø¤ÎÉéÃ´¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¢ÌçÈâ¤Î¶á¤¯¤ËµÍ½ê¤Î·úÀß¤ò¹Í¤¨¤¿¤¬¡¢Ä®Æâ²ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¶áÎÙ½»Ì±¤«¤é¤³¤ó¤Ê¶ì¾ð¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¤¤Ä¤â·ÙÈ÷°÷¤«¤éÇÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¤¥ä¤Ç¤¹¡×
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢·úÃÛ´ð½àË¡¤Ë¤ÏÂ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Ä®Æâ²ñ¤â¶¯¤¯¤ÏÈ¿ÂÐ¤»¤º¡¢°ì¤Ä¤Î°Õ¸«¤È¤·¤Æ²È¼ç¤ËÃé¹ð¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¿·¤·¤¤²È¼ç¤âÇÈÉ÷¤ÏÎ©¤Æ¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢°ìÀÚ¤ÎÈ¿ÏÀ¤â¤»¤º¤ËÄó¸À¤Ë½¾¤Ã¤Æ·ÙÈ÷°÷¤â¸Û¤ï¤º¡¢µÍ½ê¤Î·úÀß¤ò¼è¤ê»ß¤á¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Ä®Æâ²ñ¤È¤Î»öÁ°¸ò¾Ä¤Ï·ø¶ì¤·¤¯»×¤¨¤½¤¦¤À¤¬¡¢Æþµï¤¹¤ëÁ°¤Ë¶áÎÙ½»Ì±¤ÈÄ´À°¤Ç¤¤Æ¤¤¤ì¤Ð·úÀß¸å¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¸º¤ë¤Î¤Ï¤â¤Ã¤È¤â¤Ê¤³¤È¤À¡£
¶¿¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤Ï¶¿¤Ë½¾¤¨¨¡¨¡Ï»Ï¼Áñ¤Î½»Ì±¤Ï¡¢¼Ò²ñÅª¤ÊÃÏ°Ì¤â¤¢¤Ã¤Æ·ÐºÑÎÏ¤â¤¢¤ë¡£Ä®Æâ²ñ¤ËÈ¿È¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê½»Ì±¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Û¤È¤ó¤É¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¸Å¤¤´·½¬¤ä¤·¤¤¿¤ê¤ò·ù¤¦¿Í¤¿¤Á¤ÏÏ»Ï¼Áñ¤òºÇ½é¤«¤éÁª¤Ð¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤À¤¬ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢Çä¤ê½Ð¤µ¤ì¤¿¹ëÅ¡¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ°ú¤Ã±Û¤·¤Æ¤¤¿Ãæ¹ñ·Ï¤Î½»Ì±¤¬¡¢à¤´¶á½ê¥È¥é¥Ö¥ëá¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ê¡ØÃ¯¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¡Ö°²²°¡×¤Î¿¿¼Â¡½¡½ºÇ¹âµéÅ¡Âð³¹¤Ë¤Ï¤É¤ó¤Ê¿Í¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¡ÙÂè£±¾Ï¤è¤êÈ´¿è¡Ë
¡Ú¤³¤Á¤é¤âÆÉ¤à¡Û¡Ö¥Á¥ã¥¤¥Ê¥¿¥¦¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¡×¡ÖÆüËÜ¿Í¤Î¼ê¤Ë¤ÏÌá¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¡×...¤Ä¤¤¤ËÃæ¹ñ¿ÍÉÙÍµÁØ¤¬½»¤ß»Ï¤á¤¿ºÇ¹âµé½»Âð³¹¡Ö°²²°¡¦Ï»Ï¼Áñ¡×¤Î½»Ì±¤ÎÊë¤é¤·¤Ö¤ê¤ÈÉÔ°Â
