「まさか、こんなはずじゃ…」手取り激減の夜、パニックの妻と、冷静な夫の詰問【ママリ】

最近帰宅が早くなった夫。会社の状況を告げられ妻は驚愕

この漫画は、著者・音坂ミミコ(@otosakamimiko)さんの友人・三重崎一家が念願だったマイホームを手に入れるも、妻・ハルミが見栄のために散財してしまい、わずか数年でマイホームを手放すまでを描いています。一家の家計をどのようにコントロールしているかは、家庭によって異なりますよね。財布が夫婦それぞれで違う家、妻や夫のどちらかが家計管理をしている家など自分たちの生活スタイルに合わせて管理するのがベストでしょう。一方で、1人の管理に任せてしまい、お金の使い道や貯蓄・投資の状況などを全く知らないままでいると、もしかすると困ったことになる場合もあるのかもしれません。

主人公の三重埼ハルミは優しくて大手企業に勤める夫と、4歳になるかわいい息子との3人家族。経済的な不安もなく、専業主婦の生活を楽しんでいます。夫はハルミの希望をなんだかんだよく聞いてくれて、念願のマイホームをちょっとセレブな地域で手に入れました。





新しい地域での暮らしは治安も良く落ち着いた雰囲気で子育てができていました。また引越してすぐ、ハルミは同じ年齢の子どもをもつ3人のママたちと仲良くなります。セレブな住宅地でのママ友付き合いには、何かと出費がかさみましたが、ハルミは生来の「見栄張り」のため、他のママに合わせてついお金を遣い過ぎてしまう日々が増えていました。さらに、その支払いをほぼクレジットカードで済ませていたため、ある時点までハルミ自身も貯金がどのくらい減っているかということをつかみきれていませんでした。そんなある日、久々に通帳記入をしてハルミは仰天。引越し時点で200万円以上あった貯金はほとんどなくなり、クレカの支払いも次月の給料でやっと賄う事態に陥っていたのです。焦るハルミに夫のコタロウからさらに驚くべき話がもたらされるのですが…？

家計の「真実」をついに話すと決めたハルミ。コタロウの反応が気になるところです。ただ、現時点でのハルミの家族は本当に家計が破綻するところまでは来ておらず、何とかギリギリのラインを保っています。



ここから、ハルミとコタロウがしっかりと話し合い、家族にとって、そして自分たちにとって「何が大切か」「何を大切にしたいのか」を取り戻せるといいですよね。高い勉強代になったのかもしれませんが、困難な状況に陥った時、それを正直に話した上で「一緒に頑張ろう」と言ってくれる相手がいることは、大変心強いのではないでしょうか。

