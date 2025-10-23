大分県の佐藤樹一郎知事は21日の定例記者会見で、2026年度当初予算を編成する上での重点方針12項目を発表した。特に（1）物価高対策と賃上げ支援（2）南海トラフ巨大地震の新たな被害想定を踏まえた防災対策強化（3）大阪・関西万博の成果を生かした観光振興−の3項目について「時代の要請に応える」として優先的に取り組むとしている。予算規模は25年度（約7026億円）と同程度となる見込み。

（1）は県庁にプロジェクトチームを設けて施策を検討する。半導体受託生産の世界最大手、台湾積体電路製造（TSMC）の熊本進出を受けた半導体関連のさらなる販路拡大を支援し、賃上げに結びつけるという。

（2）は生成AIを活用し、被害イメージを可視化する事業などを予定。

（3）は万博でデモフライトした「空飛ぶクルマ」の県内での運行準備支援を進める。

他の重点項目は交通ネットワーク充実▽元気な農林水産業づくり▽環境先進県実現▽「教育県大分」の創造−など。交通ネットワークの充実には、日田市と中津市を結ぶ「中津日田道路」の整備促進を盛り込んでいる。教育では、オンラインによる遠隔授業の受信高校を現在の4校から拡大していく。

県職員のアイデアを生かして新規・重点事業を進める「特別枠」は25億円で、20、21、25年度と並ぶ最大規模を想定している。（中野剛史）