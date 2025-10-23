¡ÎÄ¹ºê¸©¡ÏÅç¾¦¥Ã¥×¤ÇàÁÛ¤¤½Ð¤¤¤Ã¤Ñ¤¤á¡¡¸µH2O¤Ê¤«¤¶¤ï¤µ¤ó¡¢³«Å¹½Ë¤¤Ç®¾§¡¡Åç¸¶»Ô¡¡À¸ÅÌ¤¬¼Â½¬¡¢350ÉÊÌÜ¤òÈÎÇä
¡¡Ä¹ºê¸©Åç¸¶»ÔÃæËÙÄ®¤Î°ìÈÖ³¹¥¢¡¼¥±¡¼¥É¤Ç18Æü¡¢Åç¸¶¾¦¶È¹â¤¬´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç½ÐÅ¹¤¹¤ë¼Â½¬Å¹ÊÞ¡ÖÅç¾¦¡Ê¤·¤Þ¤·¤ç¡Ë¥Ã¥×¡×¤¬±Ä¶È¤ò»Ï¤á¤¿¡£¾¦¶È²Ê¤Î3Ç¯À¸¤¬¡¢ÃÏ¸µ»º¤Î²Û»Ò¤ä¼ê·ÝºîÉÊ¤Ê¤É350ÉÊÌÜ¤òÈÎÇä¤¹¤ë¡£¥Õ¥©¡¼¥¯¥Ç¥å¥ª¡ÖH2O¡×¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¤Ê¤«¤¶¤ï¤±¤ó¤¸¤µ¤ó¡Ê68¡Ë¤¬¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¶î¤±ÉÕ¤±¤Æ¡ÖÁÛ¤¤½Ð¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×¤Ê¤É3¶Ê¤òÈäÏª¤·¡¢À¸ÅÌ¤¿¤Á¤È¤¯¤¹¶Ì¤ò³ä¤Ã¤Æ½Ë¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÁÛ¤¤½Ð¡Ý¡×¤Ï1983Ç¯Êü±Ç¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ö¤ß¤æ¤¡×¤Î¼çÂê²Î¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¡¢Âç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¡£H2O²ò»¶¸å¡¢¤Ê¤«¤¶¤ï¤µ¤ó¤Ï¥½¥í¤È¤Ê¤ê¡¢2004Ç¯¤Ë·§ËÜ¸©ÂçÄÅÄ®¤Ë°Ü½»¤·¤¿¡£
¡¡ÍÌÀ³¤¤ò¶´¤ó¤ÀÅç¸¶»Ô¤Ë¤Ï¥é¥¤¥Ö¤Ê¤É¤ÇË¬¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê²ÒÁ°¤Ë¤Ï¾¦Å¹³¹¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤¹¤ë»ö¶È¡Ö¡ÈÁÛ¤¤½Ð¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡ÉÅç¸¶°ìÈÖ³¹¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Î¼ê½õ¤±¤â¤·¤¿¡£¤Ê¤«¤¶¤ï¤µ¤ó¤Ï¡ÖÅç¸¶¤Î¿Í¤ËÄ°¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡£·§ËÜ¤«¤é¤Ï¥Õ¥§¥ê¡¼¤Ç30Ê¬¤È¶á¤¤¡£¤¤¤Ä¤Ç¤â¸Æ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡Åç¾¦¥Ã¥×¤Ï22²óÌÜ¡£±Ä¶È¤Ï12·î13Æü¤Þ¤Ç¤Î¸¶Â§²ÐÍË¤ÈÅÚÍË¤Î½µ2Æü¡£¡ÊËÜ»³Í§É§¡Ë
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
»ûÅÄ²°,
»×¤¤¤ä¤ê,
²ð¸î,
¶âÂ°²Ã¹©,
°ÖÎîº×,
ºë¶Ì,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
½»Âð,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
Ï·¸å