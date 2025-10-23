25、26日に北海道安平町で催される第16回全日本ホルスタイン共進会（全共）に出場する大分県代表の3頭のうち、日田市から乳牛2頭が選ばれた。出品者の2人は「全国に日田の名を広めたい」と張り切っている。

全共は乳牛の改良成果を競い合うことで、水準を高めるのが目的。日本ホルスタイン登録協会が主催し「乳牛のオリンピック」と呼ばれる。全国から出品されたホルスタイン種とジャージー種が体形や乳房の張り、形、大きさなどを競う。5年に一度の大会だが、コロナ禍を経たため10年ぶりの開催となる。

日田市から出場するのは「未経産牛Jサイヤーの部」（10カ月以上12カ月未満）が西有田の酪農家、吉長勇太さん（32）の「KL ブーテイー ミツチヤン オーバーワーク」。「未経産牛第1部」（12カ月以上14カ月未満）が伏木町で牧場「アイ・アイ・ディ」を経営する山下大介さん（42）の「IID ドコデモ ジヤンボリ ミツキー」。

2人は6日、日田酪農組合の有冨孝利組合長らと市役所を訪れ、椋野美智子市長に出場を報告した。有冨組合長は「各農家の努力のおかげで出場を果たすことができた」とあいさつ。山下さんが「全国の舞台で日田の名前に恥じないよう上位入賞を目指します」と誓った。

一行は陸路と海路で、3日かけて北海道に移動。現地で数日間、牛の体調を整え、大会に臨む。（床波昌雄）