熊本県立劇場と九州交響楽団（福岡市）が共同事業で取り組む「熊本特別演奏会」が11月8日、熊本市中央区大江2丁目の同劇場で開かれる。これに先立ち、演奏作品を“予習”する「レクチャーコンサート」が同区上通町の市現代美術館であり、魅力や聞きどころを宇城市在住の作曲家、野村誠さんが独自の視点で解説した。

特別演奏会では、クラシックの巨匠バルトーク（1881〜1945）の「ルーマニア民俗舞曲」と「バイオリン協奏曲第2番」が演奏される。野村さんは「この道を目指すきっかけとなった作曲家」と紹介。バルトークが民謡など農村の音楽に影響を受けていると指摘し、「（農村の人たちの）語りの合間に入る合いの手や、はやしを作品ではティンパニで表現しているのではないか」と持論を展開した。

同様のアレンジとして、語りの伴奏などに使われる肥後琵琶に代えて、フルートとバイオリンを語り役に見立てた曲を三重奏で披露。客席のファンは曲やメロディーの特徴を盛り込んだ演奏に、うなずいたり体を揺らしたりしながら聞き入っていた。同コンサートの様子は九響の公式ユーチューブチャンネル＝QRコード＝で見ることができる。

特別演奏会は、地域の文化振興に寄与しようと県立劇場と九響が2月に結んだ包括連携協定を受けた催しで、午後3時開演。ストラヴィンスキーのバレエ音楽「ペトルーシュカ」も楽しめる。

県立劇場によると、S席（5900円）はほぼ完売。A席（4900円）とB席（3700円）は「若干残っている」という。同劇場＝096（363）2233。（藤崎真二）