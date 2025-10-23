軍港としてスタートし、戦後は貿易港の機能を充実させた佐世保港。米海軍の拠点でもある港を、より市民に身近な存在にしようとする計画が1980年代に定められ、半世紀を経て実現しようとしている。最後の核事業となるホテル建設に向けた動きが始まった。

佐世保市は86年度策定の「ポートルネッサンス21計画」に基づいて臨海部を埋め立て、ショッピングモール「させぼ五番街」が立地する商業エリアやイベントスペース、大型船が接岸可能な岸壁の整備を進めた。だがメイン事業の一つ、ホテル建設で予定事業者が撤退。同計画を修正した2010年度策定の「三浦地区みなとまちづくり計画」に沿って総仕上げに入る。

計画によると、離島行きと近海航路で分かれているターミナルを中間地点（現在は駐車場）に集約して新設。現在の離島ターミナルはタクシーやバスの乗降場とし、近海ターミナルに800人以上の宴会機能を備えたホテルを誘致する。

市によると、市中心部に千〜2千人規模の会議や展示会が可能な施設はアルカスSASEBOしかなく、その後の交流会や宴会は郊外のホテルに移らざるを得ないのが実情。港周辺を含む中心部のにぎわい促進のため新ホテルが欠かせないという事情は、当初計画から時間が経過した今も変わらないという。

市は都市ブランドの向上を図るとして、1泊2万〜4万円の「シティホテル」以上の品質を条件とする。9月末からの「参加表明」は今月10日に締め切られ、今後は来春予定の契約締結に向けて事業者による提案説明、審査などのプロセスに入る。市みなと整備課は「港や市街地、素晴らしい眺めが一望できるホテルになる」と期待する。

一方、周辺住民への説明会では、一帯の交通渋滞を懸念する声が上がったといい、市は港やホテル利用者向けの立体駐車場の整備などで解消に努める。（重川英介）