戦争や被爆の体験の継承に文学は重要な役割を果たす。戦争とはなにか、原爆とはなにか、人間にとってどんな意味をもつのか、根源的な問いと内省を抱えこんでいるのが、文学だ。

「水かげろう 原爆/戦争の文学 長崎から反照することば」（田中俊廣）はそうした文学表現を読み解く手引きとなる一冊だ。

著者は日本近現代文学を専門とする研究者、大学教授、詩人としても知られている。新聞の文芸時評や文芸講座、文芸コンクールの選者も務め、詩誌も発行、「田中先生」の語り口や文章の魅力に直接ふれた方々も多いだろう。

本書は、満州戦争、日中戦争、太平洋戦争、原爆と戦後社会についての論考やエッセーを収録している。

初出は新聞、詩誌、句誌、論文集で、古くは昭和62年、最近では令和6年に発表されたものがある。戦争だけではない。福島の原発事故など時代の状況も映しだされている。

長崎にゆかりの作家の名が次々にでてくる。林京子、佐多稲子、山田かん、竹山広、松尾あつゆき、森澄雄、金子兜太、伊東静雄などの評論、エッセイ（拙著「聖水」の文庫本解説文もある）などの一方、大江健三郎の追悼文や戦争協力で批判された画家、藤田嗣治の批評もある。

諌早出身の伊東静雄の詩の詳細な解説には圧倒されるはずだ。「詩を書くことで思索し、思索する行為が詩となっている」この詩人の著者は研究者であって、別に専門書もあり、当然なことなのだろうが。

西太平洋のトラック島の凄惨な戦闘を経験した金子兜太が、戦後、日本銀行長崎支店などに勤めながらつくった前衛俳句の評論も興味深い。「彎曲し火傷（かしょう）し爆心地のマラソン」は彼の代表作であり、長崎原爆資料館玄関前の句碑にも刻まれている。顔を歪め走るランナーの姿に、苦悶して身体を曲げた被爆者の表情や姿を連想したのだろう。

奇抜な発想だが、長崎の土地の記憶が語りかけてきたと考えると違和感はない。筆者は新聞記事を調べ、マラソンではなく、駅伝だろうと推測していてなるほどと思う。

金子兜太が俳壇の選者を引き受けるとき、支店長からこれで日銀での昇進はないと言われ「けっこうです」と答えたエピソードにニヤリとした後、「長寿の母うんこのようにわれを生みぬ」という句を初めて知り、あ然、絶句、爆笑。それから昨年94歳で亡くなったわが母を思い出し、しんみりした気持ちにもなった。母もまた被爆者だった。

林京子、山田かん、大江健三郎の追悼文が転載されて、大江の逝去は「戦後文学の終焉」と記されている。ずしりと持ち重りのすることばが滅び、うすっぺらなことばが飛び交う今は戦後なのか戦前か、そんなことも考えさせられた。

せいらい・ゆういち 1958年長崎市生まれ。2001年「聖水」で芥川賞、07年「爆心」で谷崎潤一郎賞。元長崎原爆資料館長。同市在住。