¡¡Ä¹ºê¸¶Çú»ñÎÁ´Û¡ÊÄ¹ºê»ÔÊ¿ÌîÄ®¡Ë¤ÎÅ¸¼¨ÆâÍÆ¹¹¿··×²è¤Ç°Õ¸«¤¬³ä¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ÖÆîµþ»ö·ï¡×¤ò½ä¤ëÉ½µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æ±»Ô¤¬ÁÇ°Æ¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¤³¤È¤¬22Æü¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£¥Ñ¥Í¥ë¤Ç¡ÖÆüËÜ·³¤Ï¡¢Â¿¿ô¤ÎÌ±´Ö¿Í¤äÊáÎº¤ò»¦³²¤¹¤ëÆîµþ»ö·ï¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤¿¡×¤ÈÉ½¸½¤¹¤ëÊý¿Ë¡£ÁÇ°Æ¤Ï23Æü¤Ë³«¤«¤ì¤ë»ñÎÁ´Û±¿±Ä¿³µÄ²ñ¤Î¾®°Ñ°÷²ñ¤ËÄó¼¨¤µ¤ì¡¢³Ø¼±¼Ô¤é¤Ë¤è¤ë¸¡Æ¤¤¬²Ã¤ï¤ë¡£¶ñÂÎÅª¤Ê»Ô¤Î¸«²ò¤¬¼¨¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡£
¡¡¹¹¿··×²è¤Ï1996Ç¯¤Î³«´Û°ÊÍè¤ÎÂçµ¬ÌÏ¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢»Ô¤Ï2026Ç¯ÅÙ¤Î¹©»ö´°Î»¤òÌÜ»Ø¤¹¡£Æîµþ»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸½ºß¡¢¸¶ÇúÅê²¼¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î·Ð²á¤ò¤Þ¤È¤á¤¿Ç¯É½¤ÎÃæ¤Ç¡¢1937Ç¯¤Ë¡ÖÆîµþÀêÎÎ¡¢ÂçµÔ»¦»ö·ï¤ª¤³¤ë¡×¤ÈµºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2019Ç¯¤«¤éÂ³¤¯±¿±Ä¿³µÄ²ñ¤Ç¤ÎµÄÏÀ¤Ç¤Ï¡¢°ìÉô¤Î»ÔÌ±ÃÄÂÎ¤Î°Ñ°÷¤¬¡ÖÆîµþÂçµÔ»¦¤Ï¤Ç¤Ã¤Á¾å¤²¤À¡£¤½¤ì¤òÅ¸¼¨¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ê¤Î¤«¡×¤È¼çÄ¥¡£ÆüËÜ¶á¸½Âå»Ë¤Î¼±¼Ô¤äÈïÇú¼Ô¤Î°Ñ°÷¤¬È¿ÏÀ¤·¡¢Å¸¼¨·ÑÂ³¤òµá¤á¤ë°Õ¸«¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÁÇ°Æ¤Ç¤Ï¡¢Âè2¼¡À¤³¦ÂçÀï¤Ë¸þ¤«¤¦ÆüËÜ¤È¹ñºÝ¼Ò²ñ¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¥Ñ¥Í¥ë¤Î¤¦¤Á¡¢ÆüÃæÀïÁè¤Î¤¯¤À¤ê¤Ç¡ÖÆüËÜ·³¤Ï¡ÊÃæÎ¬¡Ë12·î¤Ë¼óÅÔÆîµþ¤òÀêÎÎ¡£¤½¤Î²áÄø¤ÇÂ¿¿ô¤ÎÌ±´Ö¿Í¤äÊáÎº¤ò»¦³²¤¹¤ëÆîµþ»ö·ï¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤¿¡×¤È¤·¤¿¡£ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Î¡ÖÈóÀïÆ®°÷¤Î»¦³²¤äÎ¬Ã¥¹Ô°ÙÅù¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÈÝÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤Î¸«²ò¤òÈ¿±Ç¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¡ÊÎë¼¯´õ±Ñ¡Ë