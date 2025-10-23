¡Îº´²ì¸©¡Ï¡Ö²¦ÍÍ¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡×´Æ½¤¤Ë¡¢àÅ·¹Ä¤ÎÎÁÍýÈÖá¤â¡¡Â¿µ×»Ô¤ÎÍÌ¾¥·¥§¥ÕµÈÌî¤µ¤óÇ¯Æâ°úÂà¡¡¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¡×¤ÏËü¿Í¤Î¿ÍÀ¸ºÌ¤ë¡¡ÎÁÍý¤ÎÌ¥ÎÏÅÁ¤¨¤ë¶µ°é³èÆ°¤ËÀìÇ°¤Ø
¡¡º´²ì¸©Â¿µ×»ÔÌò½ê¤½¤Ð¤ÇÎÁÍýÅ¹¡Ö¥Ó¥¹¥È¥í¤Ò¤í¡×¤ò±Ä¤ó¤Ç¤¤¿µÈÌî¹¥¹¨¤µ¤ó¡Ê79¡Ë¤¬Ç¯Æâ¤Ç°úÂà¤¹¤ë¡£ËÜ¾ì¥Õ¥é¥ó¥¹¤ò»Ï¤á¤È¤¹¤ë³¤³°¤ÇÏÓ¤òËá¤¡¢¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¡Ö²¦ÍÍ¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡×¤ÎÎÁÍý¤ò´Æ½¤¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ëÍÌ¾¥Õ¥ì¥ó¥Á¥·¥§¥Õ¡£¡ÖËÜÊª¤ÎÎÁÍý¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤Î»×¤¤¤ò¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¡¢60Ç¯°Ê¾å¿ßË¼¡Ê¤Á¤å¤¦¤Ü¤¦¡Ë¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£ÂÎÎÏ¤Î¿ê¤¨¤ò´¶¤¸¤¿¤³¤È¤«¤é°ìÀþ¤ÏÂà¤¯¤¬¡¢ÎÁÍý¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤ë¶µ°é³èÆ°¤Ë¤Ï°ìÁØÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Ä¤â¤ê¤À¡£
¡¡ÅâÄÅ»Ô¸·ÌÚÄ®½Ð¿È¡£¹â¹»Â´¶È¸å¡¢¿ÆÂ²¤Î¾Ò²ð¤ÇÆþ¤Ã¤¿¤¨¤Ó¤Î¹â¸¶¥Û¥Æ¥ë¡ÊµÜºê¡Ë¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤«¤éÎÁÍý¿Í¿ÍÀ¸¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£³¤³°Î¹¹Ô¥Ö¡¼¥à¤À¤Ã¤¿Åö»þ¡¢¿¦¾ì¤ÎÀèÇÚ¤¬ÎÁÍý¤ò³Ø¤Ö¤¿¤á¤ËÅÏ²¤¡£¡Ö³¤³°¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¿Æ¤Î»à¤ËÌÜ¤Ë²ñ¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤â¹Í¤¨¤¿¤¬¡¢³Ð¸ç¤ò·è¤á¤Æ¼«¿È¤â22ºÐ¤Ç¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ËÅÏ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤º¤Ï±Ñ¥í¥ó¥É¥ó¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç2Ç¯´Ö½¤¹Ô¤·¡¢Èþ¿©¤Î¹ñ¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ø¡£»°¤Ä¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç5Ç¯´Ö¥Õ¥ì¥ó¥Á¤ÎÏÓ¤òËá¤¤¤¿¡£½ÏÎý¤Î¥·¥§¥Õ¤¿¤Á¤¬¤·¤Î¤®¤òºï¤ë¸·¤·¤¤À¤³¦¡£1½µ´Ö¤ÇÆÈ¤êÎ©¤Á¤òµá¤á¤é¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡¡¡þ
¡¡ÅÏ²¤¤«¤é7Ç¯¤¬²á¤®¤¿¤³¤í¡¢¡Ö³Ø¤ó¤À¤³¤È¤ò·Á¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¤Î»×¤¤¤¬²êÀ¸¤¨¤Æµ¢¹ñ¡£·§¤ÎÅò¥Û¥Æ¥ë¡ÊÄ¹Ìî¡Ë¤ÇÆ¯¤»Ï¤á¤¿¤È¤³¤í¡¢±¿Ì¿¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬Ë¬¤ì¤ë¡£¥¹¥¡¼Î¹¹Ô¤ËÍè¤é¤ì¤¿¹ÄÂÀ»Ò»þÂå¤ÎÅ·¹ÄÊÅ²¼¤ËÎÁÍý¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡ÈþÃÒ»Ò¤µ¤Þ¤¬ÎÁÍý¤ò³Ø¤Ð¤ì¤¿ÅìµþÐò´Ü¡Ê¤«¤¤¤«¤ó¡Ë¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò»²¹Í¤Ë¡¢Ä¹Ìî»º¥ê¥ó¥´¤ò»È¤Ã¤¿¥«¥ì¡¼¤òÄó¶¡¡£¤È¤Æ¤â´¶¼Õ¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å16Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¡ÈÅ·¹Ä¤ÎÎÁÍýÈÖ¡É¤È¤·¤Æ¥¹¥¡¼Î¹¹Ô»þ¤ÎÊÅ²¼¤ÎÎÁÍý¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÎÁÍý¤ò¤ª¤«¤ï¤ê¤¹¤ëÊÅ²¼¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¿©»ö¤ò¤ª¤¤¤·¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢ÊÅ²¼¤â»ä¤â¡¢Ã¯¤·¤âÆ±¤¸¡×¤È¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡1977Ç¯¤Ë¤ÏÅìµþ¡¦Æ»¸¼ºä¤Ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö¥·¥ã¥ó¡¦¥É¡¦¥Þ¥ë¥¹¡×¤ò³«¶È¡£Åìµþ¡¦¶äºÂ¤Îº´²ìµí¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö¶äºÂµ¨³Ú¡Ê¤¤é¡Ë¡×¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ë¤â·È¤ï¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ95Ç¯ÊüÁ÷¤Î¡Ö²¦ÍÍ¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡×¤ÎÎÁÍý´Æ½¤¤ä¡¢¸å¿Ê¤Î°éÀ®¤Ê¤É¡¢Å¹ÊÞ°Ê³°¤Ë¤â³èÆ°¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡¡¡þ
¡¡2005Ç¯¡¢¿·³ã¸©Ãæ±ÛÃÏ¿Ì¤ÇÈïºÒ¤·¤¿Æ±¸©¾®ÀéÃ«»Ô¤Ë¼ã¤¤¥·¥§¥Õ¤È¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤ÇË¬Ìä¡£»Ò¤É¤â¤¿¤ÁÌó200¿Í¤ËÎÁÍýÂÎ¸³¶µ¼¼¤ò³«¤¡¢¥Õ¥ì¥ó¥Á¤ò¿¶¤ëÉñ¤Ã¤¿¡£¾Ð´é¤Ç¤Û¤ª¤Ð¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ²êÀ¸¤¨¤¿¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËËÜÊª¤ÎÎÁÍý¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Î³èÆ°¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡11Ç¯¤«¤é8Ç¯´Ö¡¢ÅâÄÅ»Ô¤Ç¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ò±Ä¤ó¤À¸å¡¢19Ç¯¤Ë¡Ö¥Ó¥¹¥È¥í¤Ò¤í¡×¤ò³«¶È¡£Å¹ÊÞ±¿±Ä¤ÎËµ¤é¡¢Â¿µ×»ÔÆâ¤ÎÃæ³Ø¹»¤Ç¥¯¥é¥·¥Ã¥¯²»³Ú¤È¤È¤â¤ËÎÁÍý¤ò³Ú¤·¤ß¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥Þ¥Ê¡¼¤ò¶µ¤¨¤ë½ÐÁ°¼ø¶È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤Ë¤¿¤¯¤µ¤óÎå¤Þ¤µ¤ì¡¢»×¤¤½Ð¤ÎÉÊ¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£ÎÁÍý¤Î´¶ÁÛ¤¬¤Ó¤Ã¤·¤ê½ñ¤«¤ì¤¿ÉÊ½ñ¤¤â¡¢Å·¹ÄÊÅ²¼¤È¤Î¼Ì¿¿¤â¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¾Ð´é¤Î¼Ì¿¿¤â¡¢Á´¤ÆÂç»ö¤Ë»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤«¤é¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë³Ø¹»¤Ë½Ð¸þ¤¯¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢¤ª¤¤¤·¤¤ÎÁÍý¤¬¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿´¤ÎË¤«¤µ¤ò¹¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤Ä¤â¤ê¤À¡£
¡¡µ¼Ô¤¬¼èºà¤ËË¬¤ì¤¿Æü¤Î¥é¥ó¥Á¤Î¥á¥¤¥ó¤Ï¡Ö¥Á¥¥ó¤Î¥³¥ó¥Õ¥£¡×¡£²¿¼ïÎà¤â¤Î¥Ï¡¼¥Ö¤È¤È¤â¤ËÄã²¹¤ÎÌý¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê¼Ñ¹þ¤ó¤Ç¥ª¡¼¥Ö¥ó¤Ç¾Æ¤¾å¤²¤¿¥Á¥¥ó¤Ï¡¢¤«¤à¤¿¤Ó¤Ë´ö½Å¤Ë¤â¥Ï¡¼¥Ö¤¬¹á¤êÎ©¤Ä°ïÉÊ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¿©»ö¤ÏËü¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤òºÌ¤ë¡×¤È¿®¤¸¤ëµÈÌî¤µ¤ó¡£º£¸å¤ÏÂ¿µ×»Ô°Ê³°¤Ë¤â³èÆ°¤ÎÉý¤ò¹¤²¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÌ´¤òÄü¤á¤Ê¤¤¤³¤È¡¢¿©»ö¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£¡Ê¾¾ËÜ¼ÓºÚ»Ò¡Ë