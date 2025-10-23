¡Îº´²ì¸©¡ÏÂçÁêËÐ¶å½£¾ì½ê¸þ¤±·ãÎå¼°¡¡Ä»À´»Ô´ó½É¤ÎÃæÂ¼Éô²°¡¡Í§É÷´Ø¤é³èÌöÀÀ¤¦
¡¡ÂçÁêËÐ¶å½£¾ì½ê¡Ê11·î9¡Á23Æü¡Ë¤Ë¸þ¤±¡¢º´²ì¸©Ä»À´»Ô¤Ë½É¼Ë¤ò¹½¤¨¤ëÃæÂ¼Éô²°¤Î·ãÎå¼°¤¬22Æü¡¢Ä»À´»ÔÌò½ê¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£ËëÆâ¤ÎÍ§É÷´Ø¤ä½½Î¾¤Î²ÅÍÛ´Ø¤é½êÂ°ÎÏ»Î¤¬½ÐÀÊ¡£½¸¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤é¤òÁ°¤ËÎÏ¶¯¤¯³èÌö¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡»Ô¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃæÂ¼Éô²°¤Ï¸µ´ØÏÆ²ÅÉ÷¤ÎÃæÂ¼¿ÆÊý¤¬ºòÇ¯6·î¡¢Æó½ê¥Î´ØÉô²°¤«¤éÆÈÎ©¤·¤Æ¿·Àß¤·¤¿¡£ºòÇ¯¤«¤é¶å½£¾ì½ê¤Î½É¼Ë¤ò»ÔÆâ¤Ë¹½¤¨¡¢Ä»À´»ÔÌ±ÁêËÐ¾ì¤Ç·Î¸Å¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¸½ºß¤Ï9¿Í¤ÎÎÏ»Î¤¬½êÂ°¡£ÄÌ¾ï1Æü2²ó¤Î¿©»ö¤ò3²ó¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢ËÜ¾ì½ê¤Î»þ´Ö¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¸á¸å¤ËÅÚÉ¶·Î¸Å¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÅÁÅý¤Ë¤³¤À¤ï¤é¤Ê¤¤»ØÆ³Ë¡¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¡£
¡¡·ãÎå¼°¤Ç¤Ï¡¢ÃæÂ¼¿ÆÊý¤¬¡ÖºòÇ¯¡¢ÃæÂ¼Éô²°¤È¤·¤Æ½é¤Î¶å½£¾ì½ê¤òÄ»À´»Ô¤Ç¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤â¤é¤¤¡¢Á´°÷¤¬À®Ä¹¤·¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡£·Î¸Å¤ò¸«¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£Í§É÷´Ø¤Ï¡ÖºòÇ¯¤è¤ê¤¤¤¤·ë²Ì¤ò¤·¤Ã¤«¤ê»Ä¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡¢²ÅÍÛ´Ø¤Ï¡Ö¥µ¥¬¥óÄ»À´¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ë¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¸þÌç·Ä¿Í»ÔÄ¹¤Ï¡Ö³§¤µ¤ó¤¬ÌÜÉ¸¤È¤¹¤ëÀ®ÀÓ¤¬½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤ËÂ¦ÌÌ»Ù±ç¤ò¤·¡¢¿´¤«¤é±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È³èÌö¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡»Ô¤Ïº£Ç¯¡¢ÁêËÐ¾ì¤Î²þ½¤¹©»ö¤ò¼Â»Ü¡£¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢25Æü¸áÁ°11»þ¤«¤éÁêËÐ¾ì¤ÇÃæÂ¼Éô²°¤¬ÆÃÀ½¤Á¤ã¤ó¤³Æé¤ò¿¶¤ëÉñ¤¦¡£·Î¸Å¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÏÄ»À´»ÔÌò½ê¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£¡ÊÁ°ÅÄ³¨¡Ë
