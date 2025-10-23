¡Îº´²ì¸©¡Ï»°ÍÜ´ð¹â2Ç¯¤Î¸åÆ£¤µ¤ó¡¡¶õ¼ê¤Î¹ñºÝÂç²ñ½éV
¡¡¶õ¼ê¤Î¹ñºÝÂç²ñ¡ÖÏÂÆ»²ñ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥«¥Ã¥×2025¡×¤Î¥¸¥å¥Ë¥¢½÷»Ò·Á¤ÎÉô¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿»°ÍÜ´ð¹â2Ç¯¤Î¸åÆ£Í£°á¤µ¤ó¡Ê16¡Ë¡áº´²ì¸©Ä»À´»Ô¡á¤¬17Æü¡¢Æ±»ÔÌò½ê¤òË¬¤ì¡¢¸þÌç·Ä¿Í»ÔÄ¹¤ËÍ¥¾¡¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¸åÆ£¤µ¤ó¤ÏÁ´ÆüËÜ¶õ¼êÆ»Ï¢ÌÁ¤Î»ÍÂçÎ®ÇÉ¤Î°ì¤Ä¡¢ÏÂÆ»²ñ¤ÎÏ¼¶õ¼êÆ»¥¯¥é¥Ö¤Ë½êÂ°¤·¡¢5ºÐ¤«¤éÃÃÏ£¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¿¡£
¡¡Âç²ñ¤Ï8·î16¡¢17Æü¤ËÅìµþ¤ÎÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç³«¤«¤ì¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢½÷»Ò·Á¤ÎÉô¤Ë¤Ï¥«¥Ê¥À¤ä¥É¥¤¥Ä¤Ê¤É9¥«¹ñ¤Î11¿Í¤¬½Ð¾ì¡£¸åÆ£¤µ¤ó¤Ï¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥ÈÀï¤ò¾¡¤Á¿Ê¤ß¡¢·è¾¡¤Ç¤ÏÆÀ°Õ¤Î·Á¡Ö¥»¥¤¥·¥ã¥ó¡×¤Î±éÉð¤òÈäÏª¡£ÆüËÜ¿ÍÆ±»Î¤ÎÀï¤¤¤òÀ©¤·¡¢½é¤Î¹ñºÝÉñÂæ¤ÇÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡¸åÆ£¤µ¤ó¤Ï¡ÖÃç´Ö¤¬¤½¤Ð¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤ê¶ÛÄ¥¤»¤º¤ËÎÉ¤¤·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤¿¡£Âç²ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ³Ø¤ó¤À¤³¤È¤ò¹¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¸þÌç»ÔÄ¹¤Ï¡Ö¶ÛÄ¥¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤Ï¥Ï¡¼¥È¤¬¶¯¤¤¡£¤³¤ì¤«¤é¤âÂç²ñ¤äÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£¡ÊÁ°ÅÄ³¨¡Ë