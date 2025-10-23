九州国立博物館が福岡県太宰府市に開館して、今月で20周年を迎えた。東京、奈良、京都に続く「末っ子」は累計1900万人以上が訪れるまでに成長した。着実な歩みを地域と共に喜びたい。

明治期の美術指導者である岡倉天心が提唱し、地元の誘致活動によって「100年の夢」が実現した。

開館当初は収蔵品の少なさや首都圏から離れた立地を心配する声も聞かれた。今や集客力では奈良、京都を上回るようになった。

開催中の「法然と極楽浄土」で73回目となる特別展をはじめ、常設の文化交流展示室、独自の特集展示が多くの人を引き付けてきた。

根幹にあるのは「日本文化の形成をアジア史的観点から捉える」という明確な理念だ。古来、大陸との交流窓口だった九州ならではの企画は特別な価値を帯びる。

地域とのつながりも九博の持ち味だ。元々、建設費の一部を企業や個人の寄付で賄った下地がある。現在も多くのボランティアが運営を支えている。市民との協働を深め、土台を強固にしたい。

さらなる成長には課題がある。国の行財政改革が進み、博物館運営でも入館者などの数値目標や効率化を重視する傾向が強まっている。

2023年に改正博物館法が施行され、地域貢献への努力義務が盛り込まれた。文化芸術をまちづくりや観光に活用するのは世界の潮流だ。

博物館本来の役割は文化財の調査研究、収集、保管、修復にある。専門性を高めながら社会の要請に応えなくてはならない。

役割を果たすには、やはり地域との連携が鍵となる。

隣接する太宰府天満宮には大勢の観光客が訪れる。協力して回遊性を高めれば、地元に経済効果を還元できる。

アクセスの改善は長年の懸案だ。九博は今年、天満宮側の連絡通路にエレベーターを新設した。天満宮一帯の渋滞を改善するため、公共交通機関の利用を促進するなど、自治体や事業者と協力して知恵を絞りたい。

インバウンド（訪日客）の呼び込みにもつながる。排外主義の風潮が強まる中で、相互理解と交流の拠点となってもらいたい。

観光活用では九州全体で取り組む視点が欠かせない。高い修復技術を提供して各地の文化財の価値を高めれば、観光資源となる。博物館の専門性を生かした地域貢献と言える。文化財を周遊する旅の企画など、具体策を官民一体で考えてはどうか。

節目に当たり、富田淳館長は「時間を旅する博物館」を提唱する。文化財は鑑賞の対象としてだけでなく、歴史に学び、新しい自分や未来を発見するための教科書である。

体験学習の提供やデジタル活用を拡充し、子どもたちにもより親しまれる博物館となれば、その価値は次代へと受け継がれるはずだ。