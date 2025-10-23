「菊花賞・Ｇ１」（２６日、京都）

新潟記念２着から臨むエネルジコは２２日、滞在中の栗東ＣＷで最終リハを行った。年長馬を前に見ながらスタートを切ると、ラストまで軽快な脚取りで悠々と１馬身半先着した。デビューから無傷の３連勝で青葉賞を制したものの、態勢が整わずダービー出走は断念。ようやくたどり着いた最後の１冠で、その能力を存分に発揮する。

３週連続となる栗東ＣＷでの追い切り。サルサロッサ（６歳障害オープン）を後ろから追い掛け、直線で内に進路を取ると、楽な手応えのままあっさりとかわした。セーブ気味ながら６Ｆ８３秒５−３７秒３−１１秒３のタイムで１馬身半先着した。

以下、高柳瑞樹調教師との一問一答。

◇ ◇

−前走の新潟記念を振り返って。

「いいレースはできたのかなと思いますね。スピード、能力がすごくある馬です。（今回も）その力を出せればという感じです」

−中間は栗東滞在で調整してきた。

「前回を使った後に放牧に出た。ダメージがあったので、何とかケアしながら間に合ったかなという感じで入厩。そこからすぐに栗東に運んだのですが、やはり環境の変化は多少感じていたようで、エサもちょっと上がり気味でした。それでも、今は慣れていつも通りの感じかなと思います」

−１週前追い切りにはルメールが騎乗。

「もともと普段は歩様が硬かったり、まだ中身もしっかりしていないところがあるので、健康な状態で出走に向かっていくのが一番ですね。ルメール騎手も競馬、調教にも乗ったことがあるので、変化、その時と比べてどうだったかを確認してもらいました」

−そこからの最終追い。雰囲気は。

「追い切り自体は大丈夫だったかなと思います。ダメージをすごく引きずる馬なので、追い切りもそうですし、競馬もそうですが、その後の変化を見ながら、健康状態を保って競馬に持っていきたい」

−週末は雨予報も。

「あまり重くない方がいいと思います」

−今回は初めての右回りになるが。

「たまたま左回りしか走っていなかっただけですね。馬のバランスは正直あまり良くないので、右左の差は出てくると思いますが、それがいいかどうかは調教レベルでは分かりません」

−距離を含めての見通しを。

「折り合いもつく馬なので、走ったことのない距離ですけど、何とかこなしてくれるのではないかなと思っています。実績もあるので期待もありますが、不安も抱えつつ。選ばれしメンバーが出てくるので頑張ってほしいですね」