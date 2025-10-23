¡ÚÃæÆü¡Û¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó£ö£ó´Ú¹ñ¡×¤ËÌ¾¸Å²°¤Î£Ô£Ö´Ø·¸¼Ô¤¬Ç®»ëÀþ¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿¤È¤ÎàÇÈµÚ¸ú²Ìá¤â´üÂÔ
¡¡Ì¾¸Å²°¤Î¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¤Î´Ö¤Ç¡Ö¥é¥°¥¶¥¹¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥·¥ê¡¼¥º£²£°£²£µ¡¡ÆüËÜ£Ö£Ó´Ú¹ñ¡×¡Ê£±£±·î£±£µ¡¢£±£¶Æü¡áÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡££±£µÆü¤Ï¥á¡Á¥Æ¥ì¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¡¢£±£¶Æü¤Ï£Ã£Â£Ã¡Ê£Ô£Â£Ó·Ï¡Ë¤ÇÃæ·Ñ¤µ¤ì¤ë¤¬¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤È´Ú¹ñ¤Î¶¯²½»î¹ç¤ÏÌ¾¸Å²°¤Ç¤«¤Ê¤êÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÃÏ¸µÊüÁ÷´Ø·¸¼Ô¡Ë¤È´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡º£²ó¤ÎÆü´ÚÀï½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï£²£¸¿Í¤À¤¬¡¢ÃæÆü¤«¤é¤Ï£±£²µåÃÄºÇÂ¿¤Î£´¿Í¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£ºÇÂ¿°ÂÂÇ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿²¬ÎÓÍ¦´õ³°Ìî¼ê¡Ê£²£³¡Ë¡¢ºÇÂ¿¥»¡¼¥Ö¾Þ¤Î¾¾»³¿¸ÌéÅê¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¤Ë²Ã¤¨¤ÆÁ°²ó£×£Â£ÃÍ¥¾¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ë¹â¶¶¹¨ÅÍÅê¼ê¡Ê£²£²¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ¥ë¡¼¥¡¼¤«¤é¤¿¤À£±¿ÍÁª¤Ð¤ì¤¿¶â´ÝÌ´ÅÍÅê¼ê¡Ê£²£²¡Ë¤È¤¤¤º¤ì¤â¥É¥é¥´¥ó¥º¥Õ¥¡¥ó¤Ë¿Íµ¤¤Î¤¢¤ë¼ã¼ê¤¬¤½¤í¤¦¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥º¤ÎÁª¼ê¤¬¤³¤ì¤À¤±½Ð¤ë¤Î¤ÇÌ¾¸Å²°¤Î¶É¤È¤·¤Æ¤Ï³Ú¤·¤ß¡×¡Ê¥á¡Á¥Æ¥ì´Ø·¸¼Ô¡Ë¤È¹â»ëÄ°Î¨¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥ä¥ó¥°¥É¥é¥´¥ó¥º¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤ÎàÇÈµÚ¸ú²Ìá¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡££±£¸Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö£±£·Æü¡Ë¤Ë£Î£È£ËÁí¹ç¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤Î¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè£´Àï¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÂÐ¥Ö¥ë¥ï¡¼¥ºÀï¤Î»ëÄ°Î¨¤ÏÂçÃ«¤¬£³ËÜÎÝÂÇ¡¢£·²óÅÓÃæÌµ¼ºÅÀ£±£°Ã¥»°¿¶¤ÈÅêÂÇ¤ÇÎò»ËÅª¤ÊÂç³èÌö¤ò¿ë¤²¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Ãë´Ö¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º½Ö´ÖºÇ¹â¤ÇÀ¤ÂÓ£²£°¡¦£µ¡ó¡¢¸Ä¿Í£±£±¡¦£µ¡ó¤È¹â¤¤¿ô»ú¤òµÏ¿¤·¤¿¡Ê¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥ÁÄ´¤Ù¡¢´ØÅìÃÏ¶è¡Ë¡£
¡¡º£²ó¤ÎÆü´ÚÀï¤Ë¤ÏÂçÃ«¤òÉ®Æ¬¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤ÏÉÔ»²²Ã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÍèÇ¯£³·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë£×£Â£Ã¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼Áª¹Í¤Ë¸þ¤±¤Æ½ÅÍ×¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä»î¹ç¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£¡ÖÁ°²ó¤Î£×£Â£Ã¤Ç»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬Í¥¾¡¤·¤¿¸å¡¢à£×£Â£Ã¤ò¸«¤Æ¥É¥é¥´¥ó¥º¤ò¸«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿á¤È¤¤¤¦»ëÄ°¼Ô¤ÎÊý¤¬·ë¹½Â¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÂçÃ«Áª¼ê¤Î³èÌö¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ê£Ã£Â£Ã´Ø·¸¼Ô¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢ÂçÃ«¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤Ê¤ë¤Û¤ÉÌîµå¿Íµ¤¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¹½¿Þ¤¬¤Ç¤¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£²£µÆü¡ÊÆ±£²£´Æü¡Ë¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤È¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÂçÃ«¤¬ÅêÂÇ¤Ç°Û¼¡¸µ¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤ì¤Ð¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ø¤Î´Ø¿´¤Ï¤µ¤é¤Ë¹â¤Þ¤ë¤Ï¤º¡£¤½¤Î°ìÊý¤ÇÃæÆü¤Ï£²£°£±£²Ç¯¤òºÇ¸å¤Ë¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¤Î½Ð¾ì¤¬¤Ê¤¯¡¢¥É¥é¥´¥ó¥º¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤º¤Ã¤È¤µ¤Ó¤·¤¤½©¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÍèÇ¯¤Î£×£Â£Ã½Ð¾ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë´Ú¹ñÀï¤Ç£´¿Í¤ÎÃæÆüÁª¼ê¤¬³èÌö¤¹¤ì¤Ð¡¢¾¯¤·¤ÏÎµÅÞ¤ÎÎ±°û¤â²¼¤¬¤ê¤½¤¦¤À¡£