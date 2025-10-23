ひき肉があったら何作る？＜回答数 37,004票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第329回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「ひき肉があったら何作る？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:ひき肉があったら何作る？
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
コク旨！基本の麻婆豆腐
【材料】（4人分）
絹ごし豆腐 1.5丁
豚ひき肉 250~300g
白ネギ 1本
ショウガ 1片
ニンニク 2片
豆板醤 小さじ 2
<合わせスープ>
酒 大さじ 1
砂糖 大さじ 1
しょうゆ 大さじ 1
顆粒チキンスープの素 大さじ 1
水 250ml
<水溶き片栗>
片栗粉 大さじ 1.5
水 大さじ 3
粉山椒 適量
サラダ油 大さじ 1.5
ゴマ油 大さじ 1
【下準備】
1、絹ごし豆腐は食べやすい大きさに切り、鍋に入れてかぶる位の水と共に中火にかけ、煮立ったらザルに上げて水気を切る。
2、白ネギは縦に4〜5本切り込みを入れ、粗いみじん切りにする。
3、ショウガは皮をむき、みじん切りにする。
4、ニンニクは皮をむいて縦半分に切り、芽を取ってみじん切りにする
5、＜合わせスープ＞を合わせる。
6、＜水溶き片栗＞を混ぜ合わせる。
【作り方】
1、中華鍋にサラダ油を熱し、2/3量の白ネギ、ショウガ、ニンニク、豆板醤を加え、香りが立ったら豚ひき肉を加え、肉がポロポロになるまで炒め合わせる。
2、肉の色が変わったら、＜合わせスープ＞を加える。煮立ったら豆腐を加え、弱めの中火で5分位煮て、＜水溶き片栗＞をまわし入れる。
3、トロミがついたら、残りの白ネギを加え、ゴマ油をまわし入れてひと混ぜし、器に盛る。お好みで粉山椒を振り掛ける。
▼ひき国を使った10分おかずはこちら！
(E・レシピ編集部)
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「ひき肉があったら何作る？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:ひき肉があったら何作る？
・「ひき肉があったら何作る？」の結果は…
・1位 … ハンバーグ 68%
・2位 麻婆豆腐 17%
・3位 餃子 10%
・4位 メンチカツ 5%
※小数点以下四捨五入
37,004票
・2位 麻婆豆腐 17%
・3位 餃子 10%
・4位 メンチカツ 5%
※小数点以下四捨五入
37,004票
・結果はいかがでしたか？
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
コク旨！基本の麻婆豆腐
【材料】（4人分）
絹ごし豆腐 1.5丁
豚ひき肉 250~300g
白ネギ 1本
ショウガ 1片
ニンニク 2片
豆板醤 小さじ 2
<合わせスープ>
酒 大さじ 1
砂糖 大さじ 1
しょうゆ 大さじ 1
顆粒チキンスープの素 大さじ 1
水 250ml
<水溶き片栗>
片栗粉 大さじ 1.5
水 大さじ 3
粉山椒 適量
サラダ油 大さじ 1.5
ゴマ油 大さじ 1
【下準備】
1、絹ごし豆腐は食べやすい大きさに切り、鍋に入れてかぶる位の水と共に中火にかけ、煮立ったらザルに上げて水気を切る。
2、白ネギは縦に4〜5本切り込みを入れ、粗いみじん切りにする。
3、ショウガは皮をむき、みじん切りにする。
4、ニンニクは皮をむいて縦半分に切り、芽を取ってみじん切りにする
5、＜合わせスープ＞を合わせる。
6、＜水溶き片栗＞を混ぜ合わせる。
【作り方】
1、中華鍋にサラダ油を熱し、2/3量の白ネギ、ショウガ、ニンニク、豆板醤を加え、香りが立ったら豚ひき肉を加え、肉がポロポロになるまで炒め合わせる。
2、肉の色が変わったら、＜合わせスープ＞を加える。煮立ったら豆腐を加え、弱めの中火で5分位煮て、＜水溶き片栗＞をまわし入れる。
3、トロミがついたら、残りの白ネギを加え、ゴマ油をまわし入れてひと混ぜし、器に盛る。お好みで粉山椒を振り掛ける。
▼ひき国を使った10分おかずはこちら！
(E・レシピ編集部)