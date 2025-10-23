再び警察庁OBポストに

高市早苗首相は事務担当の官房副長官に露木康浩・前警察庁長官を任命した。今後、露木氏は高市首相の強力なサポート役として機能することが期待されている。

露木氏は2022年8月、安倍晋三元首相の銃撃事件の責任を取って辞任した同期の中村格氏の後任として長官に就任。25年1月に辞職した。露木氏と中村氏は共に副長官レースを争っていた関係だが、この銃撃事件がきっかけで露木氏がリードする形となったという見方は強い。

が、実際にはこの事件以上に“勝敗”を分けた事案があったという。

事務担当の官房副長官は官僚機構のトップとされ、「官僚の官僚」などと呼ばれる。石原信雄（旧自治省）、古川貞二郎（旧厚生省）の両氏を筆頭に大物副長官も生まれてきた。

2012年12月に自民党が政権を奪還して以降、安倍、菅、岸田の各政権では警察庁出身者が事務担当の官房副長官ポストを占めてきた。警察庁警備局長や内閣情報官を歴任した杉田和博氏、警察庁長官を務めた栗生俊一氏の2人だ。

「霞が関内でポストを独占し続ける警察庁への冷ややかな視線があったことは事実のようで、石破政権になって総務省出身の佐藤文俊氏が副長官を務めていました。が、高市政権で再び警察庁が副長官ポストをおさえたことになります」（同）

警察庁OBでは露木氏と同期の中村格氏が副長官ポストに近いとされてきた。

「共に1986年に入庁した中村氏と露木氏は長官レースをずっと争ってきました。この年次には他にも優秀な人材が多くいましたが2人が突出していたとされています。この2人の間に差ができたとしたら、2010年に中村氏が民主党政権時代に官房長官だった仙谷由人氏の秘書官となり、政権交代を経て官房長官となった菅義偉氏の秘書官に継続して起用され、菅氏に高い評価を受けた時点と言えるかもしれません。5年余にわたる官邸勤務を解かれ、警視庁刑事部長に就き、出世の階段をのぼっていきました」

と、社会部デスク。

「中村氏が2021年9月、露木氏より先に長官に就任しましたが、露木氏もその後に就任するのは既定路線でした。安倍氏の銃撃事件が発生して露木氏の就任がかなり早まったことは否めませんが」（同）

安倍氏が銃撃されたのは2022年7月。その1か月後、中村氏は警備局長の櫻澤健一氏、事件が発生した奈良県の警察本部長だった鬼塚友章の氏らとともに辞職した。

「中村・露木の2人で長官を4年くらいといったスパンで考えられていたと聞いたこともあります。中村氏は1年弱で辞職し、露木氏の任期は25年1月までだったので合わせて3年4か月ほど。想定よりかなり短かった、ということになるでしょうか」（同）

中村氏は長官就任後から「将来的に副長官ポストに就きたい」旨を隠すことはなかったとされる。

「民主、自公の両政権時代の官邸に長く勤務し、菅氏の秘書官を解かれた後も昵懇（じっこん）の間柄だったので、あらゆる情報を集約する副長官の仕事に魅力を感じていたということだと見ています」（同）

しかし、安倍氏の事件当時、中村氏は警察トップだったことで責任を問われ、副長官就任の道は絶たれたと見られていた。

「“首相を守れなかった警備面での最高責任者”という見られ方をしますから通常なら不適格者となるのですが、意外なことに“中村副長官はあり得る”との見方は割とありました。が、今年1月に露木氏が長官を辞めて以降、“官房副長官レースは間違いなく露木氏がリードしている”との指摘を聞くようになりました。露木氏が匿名・流動型犯罪グループ（トクリュウ）の取り締まりなどで力を発揮したことを評価する人が多かったのだと思います。一方、“中村氏がNGな理由”について改めて浮上してきたのが、『逮捕状握り潰し』事案だと聞きました」（同）

「逮捕状握り潰し」とは、2015年4月に発生したTBSワシントン支局長による女性ジャーナリストに対する性的暴行事案で、警視庁刑事部長だった中村氏が逮捕状の執行取りやめを指示したことを指す。

支局長は安倍氏に最も近いジャーナリストだと自称し、「安倍政権に近いとされる中村氏が守護神のようにジャーナリストを守るべく逮捕状を握り潰した」などと当時の週刊新潮は報じた。

「中村氏は週刊新潮の取材に対して逮捕状の執行中止の指示を自ら認めていましたね。その後、社会部記者らに事実関係を問われた際に、“メディア社幹部の身柄拘束にはきわめて慎重にならざるを得ない”と話していたことがありました。問題となった事案だけが例外ではないと言いたかったのでしょう。ただ、警察内では“個別の事案について言及すること自体、不適切で不遜”“相当自信があったのかもしれないが、警視庁幹部が政権擁護をしているようにしか見えず、国民に不信感を与える”などといった声が警察キャリアを中心にあがっていたことは事実です。安倍氏の銃撃事件よりも“逮捕状”への対応の方が重要視されていたと見てよいのかもしれません」（同）

一方の露木氏は高市氏とスパイ防止法やサイバー関連法で気脈を通じていたとされ、今となっては霞が関では順当な人事と見られている。今年頭の長官退任からさほど時間が空いておらず「趣味のワインを楽しむひとときがもう少し欲しかった」という思いもないわけではなかったようだが、「国への奉仕」に対する思いの方が強かったということなのかもしれない。

