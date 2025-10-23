政府機関のシャットダウンは先が見えず

米国社会の分断がさらに深刻になっている。

10月18日、トランプ政権に抗議する「NO KINGS（王様はいらない）」デモが全米各地で行われた。主催者によれば、2700カ所以上で合計約700万人が参加した。第2次トランプ政権発足後、最大規模だ。

連邦政府機関のシャットダウン（業務の一時停止）問題が解決する目途も立っていない。トランプ政権は民主党との妥協を図る努力をするどころか、この事態を奇貨として自らの政策をごり押ししようとしているからだ。

米行政管理局（OMB）のラッセル・ボート局長は15日、連邦政府の人員削減が1万人に及ぶことを明らかにした。米カリフォルニア州地方裁判所が同日、トランプ政権の人員削減の一時差し止めを命じたのにもかかわらず、ボート氏はさらなるリストラを断行する構えだ。

「敵味方」を作り続けるメリットとは

ボート氏は米消費者金融保護局（CFPB）を廃止する意向も示しており、消費者保護団体などからホワイトハウスにそのような権限はないとの猛反発を受けている。

連邦政府のリストラは実業家のイーロン・マスク氏が主導してきたが、ここに来てボート氏がそのバトンを引き継いだ形となる。職業人生の大半を国家予算の縮小に捧げてきたボート氏の目標は、100年に一度の連邦政府の革命的再構築だ。あまりの過激さゆえに「死神」と揶揄されている。

トランプ氏はなぜ「憎悪」を煽るのか

小さな政府を望む人々はこうした動きを支持しているだろうが、約75万人の連邦職員が給与を受け取れない事態は、米国経済に重大な影響を及ぼすリスクがある。

連邦政府機関の閉鎖により9月の米小売売上高の発表が延期される中、クレジットカード利用データなどの民間指標は、個人消費が減速したことを示唆している。個人消費を牽引してきた富裕層も今後あてにできないとの指摘がある。

経済の減速傾向が強まれば、来年10月の中間選挙で共和党が大敗し、トランプ政権がレームダック（死に体）化する可能性が高まるのは言うまでもない。

窮地に追い込まれつつあるトランプ氏に起死回生の手段はあるのだろうか。トランプ氏は移民問題を始めとする各分野で敵味方の構図をつくり、憎悪の感情を煽っている感がある。これが政権への支持をつなぎ止める効果をもたらすかもしれない。

英ブラッドフォード大学のサミュエル・キャメロン教授は、憎悪は単なる心理的、社会的な現象ではなく「効用の最大化」という経済学の原則から説明できると主張する。主張のポイントは効用が金銭面にとどまらない点だ。

たとえば、移民の排除は米国の経済活動（金銭面）でマイナスだが、優越感や不満の発散などの心理面のプラスの方が大きければ、トータルの効用は拡大するというわけだ。キャメロン氏はさらに、こうした心理的満足感には中毒性があり、その効用は持続する傾向があると指摘する。

危険すぎる「憎悪の経済学」

キャメロン氏の指摘に従えば、トランプ氏の「大学叩き」にも合点がいく。

ハーバードを始め、エリート大学の卒業生が社会で不釣り合いなほど大きな影響力を持っている状況にMAGA派（トランプ氏を支持する勢力）は憤懣やる方がない。トランプ氏が憎きエリートを懲らしめている様をみるにつけ、彼らは積年の恨みを果たせたと歓喜していることは間違いない。

米国経済の競争力の一翼を担う大学の活動に支障が生ずることは、経済面ではマイナスだが、トータルの効用ではプラスになる可能性があるのだ。

このように、トランプ氏は自身への支持を保つために、移民やエリート大学生といった憎悪の種をまき続け、MAGA派がこれを消費し続けるという構図ができつつある。

トランプ氏は憎悪を消費する勢力の拡大にも努めているようだ。14日には先月暗殺された保守活動家カーク氏に米国最高の民間勲章（大統領自由のメダル）を授与するなど、トランピズム（トランプ氏に従う権威主義的な政治運動）の拡張を図ろうとしているとの指摘がある。

だが、「憎悪の経済学」が浸透することは危険だと言わざるをえない。憎悪が基盤の政策を実施すれば、米国経済に悪影響が及ぶもののトランプ氏の支持率は下がりにくくなるため、悪政が是正されなくなるからだ。そうなれば、実体経済はもちろん、金融市場にも大きなストレスがかかることになる。

危機が顕在化するのは時間の問題か

米国の金融市場はこのところ絶好調だ。

株式市場は数世代ぶりの強気相場が続いているが、2007年の著書『ブラック・スワン 不確実性とリスクの本質』で知られるナシーム・ニコラス・タレブ氏は、10月に入り、米国の債務負担などの構造的な問題が米株式市場の上昇を頓挫させる恐れがあると警鐘を鳴らした。タレブ氏によれば、米国の債務膨張は「ホワイト・スワン（既に明白かつ予見可能な危機）」であり、危機が顕在化するのは時間の問題だという。

JPモルガン・チェースのジェームズ・ダイモンCEOが14日、「ゴキブリを1匹見たら他にもいるもの。誰もが警戒すべきだ」と発言したことにも注目が集まった。

自動車部品企業などの経営破綻を契機に、米金融市場で信用リスクへの不安が広がり始めたことを受けての発言だ。実態の見えにくい融資が急拡大したことで市場の疑心暗鬼が生まれやすくなり、金融大手が不良債権を抱えているとの懸念や不正融資に絡む地方銀行への疑念が浮上している。

このような状況下で景気が悪化すれば、バブル気味の金融市場で大惨事が起きてしまうのが過去の歴史が教えるところだ。トランプ氏の生き残り術のせいで、米国発金融危機が起きないことを祈るばかりだ。

藤和彦

経済産業研究所コンサルティングフェロー。経歴は1960年名古屋生まれ、1984年通商産業省（現・経済産業省）入省、2003年から内閣官房に出向（内閣情報調査室内閣情報分析官）。

デイリー新潮編集部