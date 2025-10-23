聴覚障害があり「筆談ホステス」の著書で知られる元東京都議の斉藤里恵氏（４１）が「ゴルフコンペにて」撮影した２ショットを披露した。

２２日までに自身のインスタグラムを更新し「ゴルフコンペにて。白鵬さんと」と投稿。写真では男性の顔の上部がはみ出してしまっているが、元横綱の白鵬翔さんだと明かした。２ショットを見たフォロワーは「大きさが違いすぎて難しいですね」の声を寄せた。

斉藤氏は「いつお会いしても、本当に気さくで温かいお人柄。圧倒的な強さと優しさを併せ持つ方だと、改めて感じました」という。「現役時代の偉業はもちろん、これからの相撲界を担うお立場としてのご活躍も、心から応援しています」とメッセージを寄せ、「＃白鵬 ＃ゴルフコンペ ＃相撲界のレジェンド ＃斉藤りえ ＃元東京都議会議員」とハッシュタグをつけた。

斉藤氏は１歳のときに髄膜炎により聴力を失った。２００９年に出版した「筆談ホステス」はベストセラーに。現在はひとり娘を育てるシングルマザーでもあり、子育てと政治活動を両立。今夏の参院選では自民党比例代表で出馬して落選していた。今月７日の投稿では銀座のクラブに入店したことを報告。「政治の道を完全に手放したわけではございません。けれど今は、人と人とのつながりを、より身近な場所で丁寧に紡いでいきたいという想いが強くなり、再びこの銀座の地で働くことを決意いたしました」とカムバックの理由を説明した。