巨人は２２日、ＧタウンとＧ球場の室内練習場で今月２９日から行う若手主体の秋季キャンプで球団ＯＢの李承ヨプ（イ・スンヨプ）氏（４９）＝前韓国・斗山ベアーズ監督＝が臨時コーチを務めると発表した。

「アジアの大砲」と称されたレジェンドの力添えに、選手もコーチ陣も胸を高鳴らせた。２２日、Ｇ球場で練習を行ったオコエ瑠偉外野手（２８）は、球団ＯＢの李承ヨプ氏が秋季キャンプで臨時コーチを務めると知り、「え〜！ すごい！」と驚きの声を上げた。

阿部監督とともに現役時代に強力打線を担った偉大な大砲に、オコエは「強打者で本当に世代ですし、よく見てました！ 聞きたいことは山ほどある。阿部さんと李承ヨプさんはセットっていうイメージある。偉大な方に、もっとレベルアップできるようにいい話を聞けたらうれしいですね」と声を弾ませた。

現役時代にチームメートとしてプレーした亀井善行打撃コーチ（４３）は「偉大な選手。打席での考え方とか打ち方とかもヒントになる選手もいるだろうし、プロですごい活躍した人だから、何から何までいろいろ聞いてほしい」と期待。若手から積極的にコミュニケーションをとるように促した。（水上 智恵）