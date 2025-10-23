米１０年債利回り低下 ソフトウエアの対中輸出の規制強化や２０年債入札で利回りは下げに転じる＝ＮＹ債券概況 米１０年債利回り低下 ソフトウエアの対中輸出の規制強化や２０年債入札で利回りは下げに転じる＝ＮＹ債券概況

米国債利回り（NY時間16:35）（日本時間05:35）

米2年債 3.445（-0.011）

米10年債 3.951（-0.012）

米30年債 4.535（-0.008）

期待インフレ率 2.289（+0.015）

※期待インフレ率は10年債で算出



きょうのＮＹ債券市場で米１０年債利回りは低下。下げて始まったものの、途中にプラスに転じた。その後、トランプ政権がソフトウエアで対中輸出の規制強化を検討とのニュースや、２０年債入札で最高落札利回りが発行日前利回り（ＷＩ）を下回ったことで、利回りは下げに転じている。



＊米２０年債入札結果

最高落札利回り 4.506％（WI：4.518％）

応札倍率 2.73倍（前回：2.74倍）



２－１０年債の利回り格差は+５１（前営業日：+５１）。



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

