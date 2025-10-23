◆菊花賞追い切り（２２日・美浦トレセン）

第８６回菊花賞・Ｇ１（２６日、京都）の最終追い切りが２２日、東西トレセンで行われた。イシゴー（石行佑介）記者が担当する「考察」は、美浦・Ｗコースで佐々木が騎乗して上昇著しいレッドバンデに注目。２３日に出走馬が確定し、枠順が発表される。

抽選なしで出走できる美浦勢は２頭のみで、関西勢が気になっていた。だが、目前で見たレッドバンデの１週間での変化に心を動かされた。先週に続き、美浦・Ｗコースで佐々木が騎乗し、同じピースワンデュック（４歳オープン）を２馬身半追走。序盤で折り合いがピタリとついたのは先週同様だったが、最後の直線でのアクションの違いは歴然だった。

直線入り口で内から僚馬にスッと馬体を並べると、終始手綱は抱えたまま。先週はパートナーの外を回り、ビシビシと気合を付けられて何とか併入に持ち込んだ相手に、今週は引っ張りきれない手応えでなだめながら、一度は前に出るシーンも。最後は相手が何とか追いついて並んでフィニッシュ。時計は６ハロン８３秒２―１１秒７だった。

鞍上が「いい意味でピリッとしてきた」と説明する通り、前へ前へという気持ちの面でも一段上がった印象。「そこまで時計は出さなかったけど、手前を替えた時のギアの上がり方だったり、指示に対する反応が１週前と比べてより機敏になりました」と佐々木。１週前に負荷をかけた効果が明らかに表れていた。

前走のセントライト記念は好位で立ち回り３着だったが、内、外から一気に抜き去られてもラストは差を詰めていた。それだけに距離が延び、週末の雨予報も歓迎だろう。今回、鞍上はある程度、早めにエンジンをかけていくレースをイメージしているだけに、仕上がりの良さを生かし、押し切る場面があっても不思議はない。（石行 佑介）