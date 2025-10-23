ラグビー日本代表が22日、国立競技場で開催する25日のオーストラリア戦に向け決起集会を行いました。

2年後のラグビーワールドカップへ向け、日本代表は2025年秋のテストマッチシーズンがスタート。25日に国内でオーストラリア代表とシーズン初戦を戦います。

オーストラリア代表は過去2回ワールドカップ優勝を誇り、22日現在日本の13位に対してオーストラリアの世界ランキングは7位、対戦成績は0勝6敗と厳しい初戦になります。

日本はオーストラリアと国内最後の戦いを行い、今後はヨーロッパへ遠征し、11月は世界ランキング1位の南アフリカや3位のアイルランド、12位のウェールズら強豪との連戦を控えています。

オーストラリア戦へ向けエディー・ジョーンズヘッドコーチ（HC）は『Intensity of Effort!!』のボードを掲げ、「25日は本当に大事な試合です。努力する強度が大事で11月のツアーの初戦に対していい準備ができています。そこで大事になるのが高い強度で、常に努力し続けること、それを80分続ければ勝機はあると思います」と意気込みました。