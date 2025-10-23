芸能界屈指の“モテおじ”マイケル富岡が、最大12名の女性と同時交際していた過去を告白した。CA好きの彼は、国内外全エアラインのCAさんと付き合っていたこともあるのだとか。そんな富岡が相手のフライトに合わせたデートスケジュール術を明かすと、山内は「管制塔の動き」と声をあげ……！？

中学生で初恋をし、女性と１対１で付き合ったが「満たされない何か」があり、気づいたら校内の女生徒２～３人と付き合っていたと明かしたマイケル富岡。「自分の場合はめちゃくちゃLOVE排気量が高く、普通が100ccとすると、おそらく5000cc、超大型特殊免許を持てるぐらいある」と吐露。しかし相手を悲しませないよう、交際前に複数の女性と付き合っていることをオープンにしていると話した。

濱家が「ちなみにそういう伝え方をして何人くらいの女性と楽しく？」と尋ねると、富岡は「MAX12名です」と即答。「JAL、JAL、ANA、東亜国内航空とか、プラス外資」と国内外のエアラインのCAさんと同時交際していたことを明かした。

「CAさんが皆さん凄くお綺麗なんですよ。（当時は）海外ロケが多かったりしたんで。帰り際に名刺とか渡されて、そこでお付き合いが始まるんですけど」と富岡。山内が「何でそんなにCAさんが来るんですか？」と質問すると、富岡は「CAさんにとっても乗客でちょっといいなと思った方に声をかける。彼女たちも現地でたぶん一泊ぐらいのステイがあるんですよ。その時にじゃあ『明日ご飯でもいかがですか？』みたいな流れになるのが普通なんです」と語った。

そんなCAさんとの同時交際について、それぞれのフライトスケジュールが出ると、「今月はこんな感じで、海外にこれだけ行っている。ＡさんＢさんＣさんがいると、何日に彼女が空いてるなと思ってデートをする。誰々が来週火曜日に帰ってくるから、その子を優先しようとか、そういうスケジューリングをやるわけですよ」と解説した富岡。

この時、気をつけないといけないのはフライトの変更だと話し、「ちょこちょこあるんですよ。『飛ばなくなったんで今日会える？』みたいな。え、そうなの。ちょっと待ってねって言って」と、富岡が自分のスケジュールを確認する仕草をすると、山内は「管制塔の動きをしてる」とツッコミ。LOVE排気量が高すぎるモテ男、マイケル富岡のスケジューリング術に、濱家は「すごいなあ。恐ろしいなあ」と感心していた。

なお、このマイケル富岡のエピソードは10月22日に放送されたバラエティ番組「これ余談なんですけど・・・」で明かされた。