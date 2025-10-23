

イーハンが公開したVT35の機体。前後に段差をつけて取り付けられた2枚の固定翼（タンデム翼）が特徴だ（同社ウェブサイトより）

【写真】eVTOLとして中国で初めての滞空証明を獲得したイーハンのEH216ｰS

「空飛ぶクルマ」の開発で中国企業の先頭を走る億航智能（イーハン）は10月13日、航続距離を大幅に伸ばした新しいeVTOL（電動垂直離着陸機）「VT35」を公開した。固定翼を設けることで航続距離を従来モデルの6倍強に相当する200km超に伸ばし、主に都市間移動に使用することを想定している。

VT35は2人乗りの自動操縦機で、メーカー希望価格は650万元（約1370万円）だ。

現状、イーハンの主力製品はEH216-Sで、日本では一般的に「空飛ぶクルマ」と呼ばれるeVTOLとしては中国で初めての耐空証明を2年前に取得した。耐空証明は中国民用航空局（民航局）による安全性の証明であり、商用飛行の大前提。これを受けて、EH216シリーズはこれまでに数百機が販売された。

従来モデルは航続距離30kmで遊覧飛行向け

EH216-Sはヘリコプターと同様の回転翼（ローター）を複数採用する「マルチローター」型のeVTOL。構造が比較的シンプルで製造コストが低いことから、希望小売価格はVT35の4割未満にとどまる。しかし、マルチローターeVTOLはローターに浮力と推進力の双方を頼っているため、飛行効率が低く、EH216ｰSの航続距離はわずか30キロメートルにとどまる。このため、現状の用途は低高度での遊覧飛行が中心だ。

このためイーハンは長年にわたり固定翼を持った長距離eVTOLの開発を進めてきた。2021年5月26日には最初のモデルとなるVT30をリリースしたが当時、同社はEH216-Sの耐空証明取得に忙しく、VT30の開発・試験は優先事項ではなかった。

新たにリリースされたVT35は、大幅に設計を変更。 VT30では機体の中央に1対の固定翼を配置する単翼設計だったのを、VT35では「タンデム翼」と呼ばれるほぼ同じ幅の固定翼を機体の前後に配置する双翼設計を採用した。

翼幅抑え既存の離発着施設に対応

双翼設計ではより小さな翼幅でより大きな揚力を得ることが可能で、機体の小型化により、イーハンが既に整備している離着陸インフラにも対応できる。VT30の翼幅は10mを超えるが、VT35の翼幅は約8m前後で、既存のEH216-Sの最大寸法を約2m上回るに過ぎない。



すでに滞空認証を取得しているイーハンのEH216ｰS。低価格で数百台を売り上げているが用途はもっぱら遊覧飛行などだ（同社ウェブサイトより）

機体公開に先立つ8月26日、イーハンは安徽省の合肥市政府と投資協力協定を締結し、同市にVT35シリーズのeVTOL製品本部を設置することを明らかにした。両者は、研究開発試験、生産、製造、耐空証明、サプライチェーン管理を含む総合拠点を現地に設置する計画だ。



また、合肥市政府はイーハンに対し、eVTOL関連産業への投資や機体発注、サプライチェーン構築などによる総額約5億元（約106億円）にのぼる包括的な支援を行う予定だ。

イーハンは現在、VT35の耐空証明の取得準備を進めており、民航局は今年3月に型式証明の申請を受理した。イーハンの馮帥・高級副総裁（副社長に相当）は財新の取材に対し、VT35の耐空証明をおよそ2年で取得することを目指していると語った。

