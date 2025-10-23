RSK山陽放送に面白い画像が届きました。

【写真を見る】カエルをズームしてみると…がっちりつかんでいます！

カエルが右の前脚で、花の雄しべをつかんでいます。

これから、この雄しべを登ろうとしているのでしょうか。



画像を撮影した女性によりますと、「ふと花を見ると、カエルがこの状態でじーっとしていた」とのこと。



ズームしてみると…

がっちりつかんでいますね！



生物に詳しい東洋産業の大野竜徳さんに聞きました。



ー珍しい姿なのでしょうか？





専門家がカエルの行動を推察

東洋産業 大野竜徳さん「すごい画像ですね！なぜこうなったのかはわかりません…。カエルの手は粘着物質が出て、小枝などもしっかりつかむことができるので、しっかり捕まることはあるのですが、不思議ですねー。この後どうなったんでしょうか？とてもいい一枚です」

ーこのカエルは？



東洋産業 大野竜徳さん

「カエルの方は『ニホンアマガエル』のように見えます。ニホンアマガエルは樹上性のカエルで、指先に吸盤があり、高い場所に登ることができます。



自動販売機や窓ガラスなどに貼り付いているのを見かけるのも、この吸盤でしっかりと貼り付き、垂直面を登れるためです。



モリアオガエルやシュレーゲルアオガエルといった、地上植物の枝や葉に産卵する種も同様に吸盤を具えています。



一方で、ウシガエルやトノサマガエルのような大型種には吸盤がなく、高所を登ることはできません」

ーアマガエルは何をしようとしているのでしょうか。



東洋産業 大野竜徳さん

「さて、画像のアマガエルをよく見ると、ユリの仲間の雄しべを持っているように見えます。



アマガエルの手は物をしっかりつかむことはできますが、掲げるような動作はできません。



おそらくこの個体は、目前に垂れ下がった雄しべをつかみ、登れるかどうかを確かめているところかもしれませんね」

このあとカエルはどうなった？

撮影した女性によりますと、「しばらくこのままの状態でいたあと、前脚を放して葉の上にたたずんでいた」ということです。



登れるかどうかを確かめて、雄しべが不安定なことがわかり、諦めたのでしょうね。



童話「おやゆびひめ」にありそうな場面です。