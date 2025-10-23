「カエルが雄しべをがっちり！」専門家がカエルの行動を推察「登れるかどうか確かめている？」
RSK山陽放送に面白い画像が届きました。
【写真を見る】カエルをズームしてみると…がっちりつかんでいます！
カエルが右の前脚で、花の雄しべをつかんでいます。
これから、この雄しべを登ろうとしているのでしょうか。
画像を撮影した女性によりますと、「ふと花を見ると、カエルがこの状態でじーっとしていた」とのこと。
ズームしてみると…
がっちりつかんでいますね！
生物に詳しい東洋産業の大野竜徳さんに聞きました。
ー珍しい姿なのでしょうか？
「すごい画像ですね！なぜこうなったのかはわかりません…。
カエルの手は粘着物質が出て、小枝などもしっかりつかむことができるので、しっかり捕まることはあるのですが、不思議ですねー。
この後どうなったんでしょうか？とてもいい一枚です」
専門家がカエルの行動を推察
ーこのカエルは？
東洋産業 大野竜徳さん
「カエルの方は『ニホンアマガエル』のように見えます。ニホンアマガエルは樹上性のカエルで、指先に吸盤があり、高い場所に登ることができます。
自動販売機や窓ガラスなどに貼り付いているのを見かけるのも、この吸盤でしっかりと貼り付き、垂直面を登れるためです。
モリアオガエルやシュレーゲルアオガエルといった、地上植物の枝や葉に産卵する種も同様に吸盤を具えています。
一方で、ウシガエルやトノサマガエルのような大型種には吸盤がなく、高所を登ることはできません」
ーアマガエルは何をしようとしているのでしょうか。
東洋産業 大野竜徳さん
「さて、画像のアマガエルをよく見ると、ユリの仲間の雄しべを持っているように見えます。
アマガエルの手は物をしっかりつかむことはできますが、掲げるような動作はできません。
おそらくこの個体は、目前に垂れ下がった雄しべをつかみ、登れるかどうかを確かめているところかもしれませんね」
このあとカエルはどうなった？
撮影した女性によりますと、「しばらくこのままの状態でいたあと、前脚を放して葉の上にたたずんでいた」ということです。
登れるかどうかを確かめて、雄しべが不安定なことがわかり、諦めたのでしょうね。
童話「おやゆびひめ」にありそうな場面です。