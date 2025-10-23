¡Ö¾¯Ç¯»ï¤Ç¤è¤¯¤³¤ì¤òÉÁ¤«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡×Çà¿Þ¤«¤º¤ª¤¬¿¶¤êÊÖ¤ëÌ¡²è¡Ø¤ª¤í¤Á¡Ù¤ÎÂè7ÏÃ
Çà¿Þ¤«¤º¤ª¤ÎÂåÉ½ºî¤Î1¤Ä¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡Ø¤ª¤í¤Á¡Ù¡£Çà¿Þ¤¬¡ÖÀ¸³¶¤ÇºÇ¤â»Å»ö¤ò¤·¤¿»þ´ü¡×¤È¸ì¤ë1968Ç¯¤«¤é1969Ç¯¤Î´Ö¤ËÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢¼Â¤Ï±£¤µ¤ì¤¿¥Æ¡¼¥Þ¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£À¸Á°¤ÎÇà¿Þ¼«¿È¤¬ÆÉÇä¿·Ê¹µ¼Ô¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡¢¡Ø¤ª¤í¤Á¡Ù¤Ë¹þ¤á¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¤Ï¡£¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢Çà¿Þ¤«¤º¤ª¡¢ÀÐÅÄ´ÀÂÀ¡ÊÊ¹¤¼ê¡Ë¡Ø¤ï¤¿¤·¤ÏÇà¿Þ¤«¤º¤ª¡½¥Þ¥ó¥¬¤«¤é·Ý½Ñ¤Ø¡Ù¡ÊÃæ±û¸øÏÀ¿·¼Ò¡Ë¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤ª¤í¤Á¡×¤Ïµæ¶Ë¤Î
¾¯½÷¥Þ¥ó¥¬¤Ë¤·¤¿¤«¤Ã¤¿
¡Ö¤ª¤í¤Á¡×¤ÎÏ¢ºÜ³«»Ï¤Ï1969Ç¯¤Ç¤¹¡£¾¯Ç¯»ï¤Ê¤Î¤Ë½÷¤Î»Ò¤ò¼ç¿Í¸ø¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥µ¥ó¥Ç¡¼¡×¤ÎÅÄÃæ°ì´îÊÔ½¸Ä¹¤Ï²¿¤â¸À¤ï¤º¡¢Á´ÉôËÍ¤ËÇ¤¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤«¤¨¤Ã¤ÆÌÌÇò¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡ºÇ½é¤³¤½¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ËÍ¤ÏÆâ¿´¡¢¡Ö¤ª¤í¤Á¡×¤òµæ¶Ë¤Î¾¯½÷¥Þ¥ó¥¬¤Ë¤·¤¿¤¤¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¤í¤Á¤ÏÂç¼Ø¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡Ö¤Ø¤Ó¡×¤â¤Î¤ÎÁí»Å¾å¤²¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½±Ê±ó¤Î»þ¤òÀ¸¤¤ëÆæ¤ÎÈþ¾¯½÷¡¦¤ª¤í¤Á¡£¿Í¤Î¿´¤ËÇ¦¤Ó¹þ¤àÎÏ¤ò»ý¤ÄÈà½÷¤Ï¡¢³ÆÃÏ¤ò¤µ¤¹¤é¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¿Í´Ö¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹°¦Áþ¤Î¥É¥é¥Þ¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ö¤ª¤í¤Á¡×¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö¿Í´Ö´Ø·¸¤ÎÉÝ¤µ¡×¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤È¡Ö¼Ò²ñÅª¤ÊÉÝ¤µ¡×¤âÀ¹¤ê¹þ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÁ°¤Ë¡Ö½µ´©¾¯½÷¥Õ¥ì¥ó¥É¡×¤Ç¡Ö·ÁÂÖ¤ÎÉÝ¤µ¡×¤ò¤µ¤ó¤¶¤óÉÁ¤¤¤Æ¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¤¿¤É¤ê¤Ä¤¤¤¿ÃÏÅÀ¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡µÞ¤Ë»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¡ÖÀÖ¤ó¤Ü¾¯½÷¡×¤Ç¿Í´Ö¤ÎÉÝ¤µ¤òÉÁ¤¤¤¿¸å¡¢¸Ä¿Í¤âÉÝ¤¤¤±¤É¡¢¿Í´Ö¤Ï½¸ÃÄ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤â¤Ã¤ÈÉÝ¤¤¤Ê¤¢¤È¤«¡¢¤¤¤í¤¤¤í¹Í¤¨¤Æ¤¤¿Î®¤ì¤Î¾å¤Ë¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
