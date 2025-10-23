堂安律が先制点に絡むも…リバプールがフランクフルトに５−１で圧勝！連敗を４でストップ。ベンチ入りした遠藤航は出番なし【CL】
現地時間10月22日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）のリーグフェーズ第３節で、堂安律を擁するフランクフルトと、遠藤航が所属するリバプールが前者のホームで激突した。
堂安が右のシャドー、故障明けの遠藤はベンチスタートとなったこの試合で先制したのはフランクフルトだ。26分、堂安も絡んだロングカウンターから、最後はボックス内右からクリステンセンが強烈なシュートを突き刺し、均衡を破る。
33分にはピンチを招くも、途中出場のブラッドリーのヘッドをGKツェッテラーが好セーブで阻む。
しかし35分、縦パス一本で元フランクフルトのエキティケに抜け出さられ、同点ゴールを奪われると、その４分後にもCKからファン・ダイクのヘディングシュートで失点。あっという間に逆転を許す。
さらに、45分にも再びCKからコナテのヘッドで被弾し、１−３とされる。
後半もリバプールペースが続き、堂安がベンチに下がった直後の66分には、ヴィルツのグラウンダーのクロスをガクポが流し込み、４−１とする。
さらに70分には、ソボスライが得意のミドルシュートを突き刺し、５点目を奪う。
このままリバプールが５−１で快勝。公式戦の連敗を４で止めた。なお、遠藤の出番なしに終わっている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】堂安が絡んだフランクフルトの先制弾
