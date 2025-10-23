　23日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比480円安の4万8830円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値4万9307.79円に対しては477.79円安。出来高は1万4845枚だった。

　TOPIX先物期近は3249.5ポイントと前日比15ポイント安、TOPIX現物終値比16.93ポイント安だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 48830　　　　　-480　　　 14845
日経225mini 　　　　　　 48815　　　　　-490　　　243534
TOPIX先物 　　　　　　　3249.5　　　　　 -15　　　 16947
JPX日経400先物　　　　　 29280　　　　　-205　　　　1831
グロース指数先物　　　　　 732　　　　　　-2　　　　 881
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース