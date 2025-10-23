日経225先物：23日夜間取引終値＝480円安、4万8830円
23日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比480円安の4万8830円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値4万9307.79円に対しては477.79円安。出来高は1万4845枚だった。
TOPIX先物期近は3249.5ポイントと前日比15ポイント安、TOPIX現物終値比16.93ポイント安だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 48830 -480 14845
日経225mini 48815 -490 243534
TOPIX先物 3249.5 -15 16947
JPX日経400先物 29280 -205 1831
グロース指数先物 732 -2 881
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3249.5ポイントと前日比15ポイント安、TOPIX現物終値比16.93ポイント安だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 48830 -480 14845
日経225mini 48815 -490 243534
TOPIX先物 3249.5 -15 16947
JPX日経400先物 29280 -205 1831
グロース指数先物 732 -2 881
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース