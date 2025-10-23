¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï¥É¥é1¤ò¸øÉ½¤»¤º¡¡ÁÏ²ÁÂç¤ÎÎ©ÀÐÀµ¹¤ò¶¥¹ç»ØÌ¾¤Ø
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î±Ê°æËÜÉôÄ¹¤Ï¥É¥é¥Õ¥È1°Ì»ØÌ¾Áª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¸øÉ½¤»¤º¤Ç¡¢°ìÈÖÉ¾²Á¤ò¤·¤¿Áª¼ê¤Ë¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£2Ç¯Ï¢Â³¤ÇÈó¸øÉ½¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Â¨ÀïÎÏÆâÌî¼ê¤ÎÎ©ÀÐÀµ¹¡ÊÁÏ²ÁÂç¡Ë¤ò¶¥¹ç³Ð¸ç¤Ç»ØÌ¾¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ç»¸ü¡£µåÃÄ¤ÏÁá¤¯¤«¤éÎ©ÀÐ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢¤³¤ÎÆü¤âÆ±ËÜÉôÄ¹¤Ï¡Ö¹â¤¤É¾²Á¤Ç¤¹¤·¡¢ÆóÎÝ¼ê¤â¤Ç¤¤ÆÂ¤âÂ®¤¤¡×¤È¹â¤¯É¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤Ï5µåÃÄ¤¬¶¥¹ç¤·¤¿½¡»³¡ÊÌÀÂç¡Ë¤ò1°Ì»ØÌ¾¤·¤¿¤¬¡¢¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤¬»Ä¤ê¥¯¥¸¤ò°ú¤¯¤â³°¤ì¡¢³ÚÅ·¤Ë¸ò¾Ä¸¢¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¡£º£Ç¯¤Ï»Ø´ø´±¤¬25Æü¤«¤é¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤ËÈ÷¤¨¤Æ·çÀÊ¤·¡¢¥¯¥¸¤Ï¾ëÅç·ò»ÊCBO¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£±Ê°æËÜÉôÄ¹¤Ï¡Ö°ú¤¤¬¶¯¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤È¼Â²È¤¬¤«¤Ä¤ÆËã¿ýÅ¹¤ò±Ä¤ó¤Ç¤¤¤¿CBO¤Î¾¡Éé±¿¤ËÂ÷¤·¤¿¡£