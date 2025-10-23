「アルテミスＳ・Ｇ３」（２５日、東京）

絵になる白毛の併せ馬で兄を追い抜き、３馬身半先着を決めた。単勝１・１倍という圧倒的な人気で函館の新馬戦をレコード勝ちしたマルガが２２日、栗東坂路で最終リハ。先行させたカルパ（４歳２勝クラス）を残り２００メートルでかわしにかかると、反応良く伸びて、ゴール前で一気に突き放した。

時計は４Ｆ５５秒２−３９秒７−１２秒５と控えめだが「理想的な追い切りで、時計も予定通り。思い描いた調教ができました」と須貝師は満足そうに笑みを浮かべる。今回、課題となるのが長距離輸送だけに、しっかりと折り合いがつき、メンタル面が安定しているのも頼もしい。身体面についても「最初は線が細いという感じだったが、筋肉の張りが良くなっている。トモに丸みが出てきたね」と３カ月の間に進化が見られたようだ。

半姉ソダシが５年前のアルテミスＳを勝利し、姉妹Ｖの期待が懸かる一戦。手綱を取る武豊も「スピードがある馬で、お姉さんも勝っていますしね。人気のある馬ですし、結果を出したい」と意気込む。まずは重賞初制覇で偉大な姉に続く。