今年初となるレギュラー野手陣総集結で日本一をつかみ取る。ソフトバンクは22日、25日開幕の阪神との日本シリーズに向け、みずほペイペイドームで全体練習を再開。小久保監督がナインの動きに目を光らせた。

今季は開幕前から主力野手にケガ人が続出して、一度もベストメンバーがそろわなかった。指揮官は「今いるメンバーが最強」と繰り返し口にし、自らに言い聞かせて戦ってきた。レギュラーシーズン終盤に栗原、柳田が復帰し、日本ハムとのCSファイナルSでは故障明けの周東、今宮、正木がオーダーに名を連ねた。日本シリーズからは左脇腹痛のためCSで不在だった近藤が復帰し、ようやく全員がそろう。小久保監督は「確かにそうですね。そういうことです」と笑顔を見せた。

近藤はこの日、筑後のファーム施設でライブBP（実戦形式の打撃練習）を行った。4打席でヒット性の当たりを2本放ち「最初にしては良かったです。出られると信じてリハビリしてきました」と手応えを語った。23日には、みずほペイペイドームでライブBPを行う予定。指揮官は「明日、こっちに合流します。映像を見たけど100％の状態で振れている」と戦力として期待した。

CSで左足首を負傷した周東、後頭部を打撲した中村も試合出場に支障はない。いよいよ最後の戦いへ。総力を結集し、5年ぶりの日本一を獲る。 （木下 大一）