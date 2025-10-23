「菊花賞・Ｇ１」（２６日、京都）

最重要トライアルの神戸新聞杯を制したエリキングは２２日、栗東ＣＷで軽めの調整ながらもフットワークは実に軽快。大一番へ向けて、調整に狂いはない様子。デビューから３連勝で重賞を制した素質馬が、クラシック最終戦で頂点へと駆け上がる。前哨戦でエリキングに屈したショウヘイは、本番での逆転に向けて栗東ＤＰで躍動した。また、夏の上がり馬ゲルチュタールは、栗東ＣＷで充実ぶりをアピールした。

連勝中と充実一途のゲルチュタールは栗東ＣＷで併せ馬を敢行。半マイルからゆったりとした脚取りで直線へ向かうと、推進力のある力強い伸びを見せてサンダーロード（３歳２勝クラス）と併入した。マークした時計は４Ｆ５２秒９−３８秒１−１１秒７。杉山晴師は「１段階ギアを残したまま、しっかりと併入できました。乗り手の感触も良かった」と納得の表情だ。

２年前の覇者ドゥレッツァと同じく、新潟の準ＯＰ・日本海Ｓを勝利して臨む。３冠目にしてクラシック初参戦となるが、１週前追い切りにまたがった坂井は「前走よりももう１段良くなっているように感じた」と好感触をつかむ。指揮官も「今回の方がしっかり負荷をかけられました。夏を過ごしながら着実に力をつけてきていますし、性格面からだと距離は全く問題ないと思う」と期待を寄せる。コンビ４戦４勝を誇る鞍上に導かれ、下克上戴冠といく。