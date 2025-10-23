プロ野球の新人選手選択会議（ドラフト会議）が23日、午後4時50分から都内のホテルで開催される。

花園大の最速156キロ右腕・藤原聡大（4年）が22日、京都市内の同大学で取材に応じ、早くもうれし涙を予告した。「先に言っておきますけど、絶対に泣くと思います」。大学内でドラフト会議のパブリックビューイングを実施し、在校生とともに運命の瞬間を迎える予定。ドラフト指名を受ければ同校初で、その快挙をドラフト1位で達成する可能性もある。「大学の期待もあるし、自分一人の夢ではない。どの球団でも何位でもいい。指名があることを願っています」と心境を明かした。

高校は滋賀の公立校である水口で、3年夏の滋賀大会は初戦で敗れた。投手転向は高2秋と実績もなく、「大学から勧誘がなければ野球を辞めるはずだった」と回想する。ドラフト指名ゼロの花園大に進学すると、自己最速が13キロも上昇。無名大学ながら1位候補としてドラフトを迎えるまでに成長した。

運命の日が近づくにつれて眠れなくなり、両親もドラフトの会話を避けるようになった。いま頼りにするのは、中学時代の指導者に伝えられた「目の前に落ちているゴミを拾える人間は強い」との言葉。「明日は駅からゴミを拾いながら学校に行こうかな」と笑い、気持ちを落ち着かせた。（河合 洋介）