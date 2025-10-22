¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤«¤éETCÍøÍÑ¾ðÊó¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¥«ー¥Ê¥ÓÏ¢Æ°ETC2.0¥æ¥Ë¥Ã¥ÈÈ¯Çä
¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¥«ー¥Ê¥Ó¥²ー¥·¥ç¥ó¤ÈÏ¢Æ°¤·ETCÍøÍÑ¾ðÊó¤ò²èÌÌ¤ä²»À¼¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤ëETC2.0¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖND-ETCS2Ⅱ¡×¤È¡¢ETC¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖND-ETC9Ⅱ¡×¤ò2025Ç¯11·î¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
Î¾¥â¥Ç¥ë¤È¤â¿·¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£µ¬³Ê¤Ë½àµò¤·¡¢¤è¤ê°ÂÁ´¤ÊETCÍøÍÑ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡£¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÊÀß·×¤Ç¼ÖÆâ¤Ë¤¹¤Ã¤¤ê¤ÈÀßÃÖ¤Ç¤¤ëÅÀ¤âÆÃÄ¹¤Ç¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ETC2.0ÂÐ±þ¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï¡¢½ÂÂÚ²óÈò¤äºÒ³²»þ»Ù±ç¾ðÊó¤Î¼èÆÀ¤Ê¤É¹âÅÙ¤Ê±¿Å¾»Ù±ç¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¶½Ì£¤Î¤¢¤ëÊý¤Ï¾ÜºÙ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡£
¥«ー¥Ê¥Ó¥²ー¥·¥ç¥óÏ¢Æ°¥¿¥¤¥×¤ÎETC2.0¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ÈETC¥æ¥Ë¥Ã¥È¤òÈ¯Çä
¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤Ï¡¢¥«ー¥Ê¥Ó¥²ー¥·¥ç¥ó¢¨1¤ÈÏ¢Æ°¤·¤ÆETC¤ÎÍøÍÑ¾ðÊó¤ò²èÌÌ¾å¤ä²»À¼¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤ëETC2.0¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖND-ETCS2Ⅱ¡×¤È¡¢ETC¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖND-ETC9Ⅱ¡×¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£ETC¥«ー¥É¤ÎÍøÍÑÍúÎò¤äÎÁ¶â¾ðÊó¤ò¥«ー¥Ê¥Ó²èÌÌ¾å¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢ETC¥«ー¥É¤ÎÍ¸ú´ü¸Â¤äÈ´¤Ëº¤ì¤Ê¤É¤Ï²»À¼¤Ç¤â°ÆÆâ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ITS¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤ÎÁÐÊý¸þÄÌ¿®¤ò³èÍÑ¤¹¤ëETC2.0¥µー¥Ó¥¹¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¡ÖND-ETCS2Ⅱ¡×¤Ï¡¢½ÂÂÚ²óÈò¤ä°ÂÁ´±¿Å¾»Ù±ç¡¢ºÒ³²»þ»Ù±ç¾ðÊó¤Î¼èÆÀ¤Ê¤É¡¢¤è¤ê¹âÅÙ¤Ê±¿Å¾»Ù±ç¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼ç¤ÊÆÃÄ¹¡Û
1) ETC2.0¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ²ÄÇ½¡Ê¡ÖND-ETCS2Ⅱ¡×¤Î¤ß¡Ë
ITS¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ÎÁÐÊý¸þÄÌ¿®¤Ç¼ý½¸¤·¤¿¼ÖÎ¾¤ÎÁö¹ÔÍúÎò¾ðÊó¤ò³èÍÑ¤¹¤ëETC2.0¥µー¥Ó¥¹¤ËÂÐ±þ¡£ETC¤Ë¤è¤ë¹âÂ®Æ»Ï©ÎÁ¶â¤Î»ÙÊ§¤¤¤Ë²Ã¤¨¡¢½ÂÂÚ²óÈò¤ä°ÂÁ´±¿Å¾»Ù±ç¡¢ºÒ³²»þ»Ù±ç¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¼èÆÀ¡¢ÍÎÁÆ»Ï©¤Î°ì»þÂà½Ð¤Ê¤É¤Î¥µー¥Ó¥¹¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
(2) ¥«ー¥Ê¥Ó¥²ー¥·¥ç¥óÏ¢Æ°¤Ë¤è¤ëÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¾ðÊóÄó¶¡
ETC¥«ー¥É¤ÎÍøÍÑÍúÎò¤äÍøÍÑ¤·¤¿¥¤¥ó¥¿ー¥Á¥§¥ó¥¸¶è´Ö¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤òËÜµ¡ÂÐ±þ¥«ー¥Ê¥Ó¥²ー¥·¥ç¥ó¢¨1¤Î²èÌÌ¾å¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢ÍøÍÑÎÁ¶â¤ä¥«ー¥É¤ÎÍ¸ú´ü¸Â¡¢È´¤Ëº¤ì¤Ê¤É¤Î½ÅÍ×¤Ê¾ðÊó¤ò²»À¼¤Ç°ÆÆâ¤¹¤ëµ¡Ç½¤âÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(3) ¥ëー¥à¥ß¥éーÎ¢¤Ê¤É¡¢ÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤¥¹¥Úー¥¹¤Ë¼è¤êÉÕ¤±²ÄÇ½¤Ê¾®·¿¥¢¥ó¥Æ¥Ê
(4) ¡Ö¿·¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£µ¬³Ê¢¨2¡×¤Ë½àµò
¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤¬ÊÑ¹¹¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¿·¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£µ¬³Ê¡×¤Ë½àµò¡£µ¬³Ê¤¬ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤¿¸å¤Ç¤â»ÈÍÑ¤Ç¤¡¢ETC·èºÑ¡¦ÍøÍÑ¾ðÊó¤ò°ÂÁ´¤ËÊÝ¸î¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨1 ÀÜÂ³ÂÐ±þ¥«ー¥Ê¥Ó¥²ー¥·¥ç¥ó¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¥«¥í¥Ã¥Ä¥§¥ê¥¢ETC¥æ¥Ë¥Ã¥È ¾¦ÉÊ¥Úー¥¸¤Ç¤´³ÎÇ§²¼¤µ¤¤¡£
¢¨2 ¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¡Ö¿·¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£µ¬³ÊÊÑ¹¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×: https://www.mlit.go.jp/road/yuryo/etc/security/faq.html
¥«¥í¥Ã¥Ä¥§¥ê¥¢ ETC¥æ¥Ë¥Ã¥È ¾¦ÉÊ¥Úー¥¸¡§https://jpn.pioneer/ja/carrozzeria/system_up/etc/?ad=pr
¡Ú¼ç¤Ê»ÅÍÍ¡Û
¥ê¥êー¥¹Äó¶¡¸µ¡§¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢³ô¼°²ñ¼Ò