「戦時中か？」深夜コンビニでワンオペ勤務、防犯のために渡されたのは“竹やり”　店長にドン引きした元店員女性

経営者のコスト削減意識が、とんでもない方向に暴走することがある。西日本在住の50代女性が、かつて勤務していたコンビニの店長について、呆れた経験談を寄せた。

その店舗はフランチャイズ店で、店長は人件費を削るため、本来2人体制の深夜勤務を女性1人だけにさせていた。信じられないことに、防犯対策として店長が持ち出したのはこんな武器だった。

「『何かあったらコレで』と渡されたのは竹やり！？ 戦時中か？」

本物の竹やりではなく、似た棒か何かだったのかもしれないが、どちらにしてもあり得ないやり方だ。（文：篠原みつき）

「廃棄するパン」をかじりながら売上計算する店長

深夜に女性一人に店をまかせる時点で、防犯意識も従業員を守る気持ちも低いことがうかがえる。店長は女性が深夜勤務を終える早朝にやってきたという。だが、その行動も理解しがたいものだった。

「『廃棄するパン』をかじりながら売上金の計算をしてATMで入金して帰る。接客なんてしたことない」

客対応は従業員に丸投げし、事務仕事を済ませた後はさっさと店を後にしていたのだ。

後日、さらに呆れる出来事が起きる。あるドキュメンタリー番組で、何故か女性のいる店舗が取り上げられたという。店長はといえば

「その時初めてパツンパツンの制服を来てカウンターの中に立ってるのを撮影してた」

普段は接客すらせず、廃棄パンを漁っている店長が、テレビカメラの前では店員ぶっていたのだ。この光景に、女性は一気に冷めてしまったようだ。

「アホらしくなって私は辞めました」

その番組も信じられなくなり、「観なくなった」と呆れたように書いていた。退職を決意した主な原因は店長だろうが、テレビ番組にまで不信感を抱く結果となったようだ。

