中村昌也、「10年来の付き合い」バックハグ＆キスで“お相手”紹介 2ショットに「やだー いちゃついてる」
俳優の中村昌也（39）が22日までに自身のインスタグラムを更新。10年来のつきあいというアーティストとの“手つなぎ”オフショットを公開した。
【写真】中村昌也＆“お相手”、2ショット
投稿で「やまとさん」「やっと、遊びに来てくれました」とコメント。「バスケ仲間から10年来の付き合いで、面白い兄貴。。。」とつづり、ORANGE RANGEのボーカル・YAMATOとの2ショットを公開。ハッシュタグに「オレンジレンジ」「ライブ の姿はカッコいい」「飲むと最高」というワードを添えた。
投稿は写真と動画で3つ。仲良く手つなぎのほか、バックハグのまま中村がYAMATOのほほにキスをするシーンもあり、ファンからは「やだー いちゃついてる 可愛いお2人」「最後ホントにチューしてる 大好きなのが凄い伝わってくる」「素敵な世界線すぎてます」などのコメントが寄せられた。
