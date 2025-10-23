『緊急取調室』今夜第2話“解決編” 初回の反響に天海祐希「こんなに楽しみにしていただけていたんだなぁ…と」
俳優・天海祐希が主演を務めるテレビ朝日系『緊急取調室』第5シーズン（毎週木曜 後9：00）の第2話がきょう23日に放送される。
【動画】天海祐希、『緊急取調室』2年越しの公開に安堵と感謝「いろいろあってやっと公開できる」
今シーズンでは、真壁有希子（天海）ら鉄壁の取調べチーム＝「緊急事案対応取調班（通称・キントリ）」が久々にして待望の再結成。12月26日公開のシリーズ完結編『劇場版「緊急取調室 THE FINAL」』とも連動するエピソードも交えながら、シリーズ史上最強の被疑者たちに立ち向かっていく。
第１話では、被疑者が乱立するシリーズ史上最難関の連続殺人事件が発生。山本耕史、若村麻由美、角田晃広（東京03）、峯村リエが演じる難攻不落の被疑者たちを相手に、キントリが前代未聞の連続聴取を展開し、真犯人を特定。しかし、この連続殺人には別の人物による犯行が紛れ込んでいた。第2話では、解決編を届ける。
第1話のラストで「倉持の父親を殺したのは私です。夫もそれを知っています」と供述した倉持利津子（若村）。それが真実ならば、なぜ別居中の倉持（山本）は妻をかばい、何も知らないふりをしているのか？“特別な理由”があると考えたキントリメンバーは今夜、禁断の手に打って出ることに。一刻も早く、かつ確実に真相をあぶり出すため、倉持夫婦の同時聴取に乗り出す。
ところが…キントリの思惑とは裏腹に、同時聴取は捜査にさらなる混乱をもたらしてしまう。というのも、利津子が犯行を認めたと聞いた途端、倉持は本当に何も知らなかったように驚き、戸惑いの表情を浮かべる。一方、利津子は自らの犯行を裏付ける新証拠を提示し…。うそをついているのはどちらなのか…どこまでも食い違う両者の供述。その根底にあるのは、別居後もなお2人をつなぐ夫婦愛なのか、それとも…。疑惑の最強夫婦 VS 最強取調べチーム「キントリ」。想像を絶する死闘へと発展する同時聴取の行方とは。
放送に向け、主演の天海からメッセージが到着。初回放送の反響を受け、天海は「視聴者の皆さんの温かい思いをSNSなどで拝見し、こんなに楽しみにしていただけていたんだなぁ…と、とてもありがたく思っています。引き続き、ドラマ・映画を応援していただけると、うれしいです」と、しみじみ。そんな中、第2話でも引き続き物語の主軸となる被疑者夫婦を演じた山本＆若村について「いつものように騒がしい現場でしたが（笑）、山本さんも若村さんも『本当にここに来たんだなぁ…』と、感慨深そうにセットを見回していらっしゃったので、セットを御案内いたしました」と、撮影時の心温まる裏エピソードも披露。
また、第2話についても「1週間、お待たせいたしました!! 夫婦、親子…複雑な感情が交錯する第2話となっています。山本さん、若村さんの思いあふれるお芝居と、我々キントリチームの対決をお楽しみに!!」と、力強くアピールした。
