タレント松本明子（59）が22日までに、自身のインスタグラムを更新。20日に東京・浅草東洋館で開催された林家ペー（83）林家パー子（77）夫妻へのチャリティー公演「がんばれ！ペー・パー子有志応援団の集いin浅草」へ出演したことを報告した。

松本は「林家ぺーさん、パー子さん、チャリティー寄席 林家たい平さん主催『がんばれ!ぺー・パー子有志応援団の集い』浅草東洋館にて開催されました!」と報告し、当日の写真を投稿した。林家夫妻とのショットや豪華出演者らとの集合写真を公開している。

松本は「私は松村邦洋さんの漫談後、ニセパー子さんで乱入しました。我々20代の頃からペーさん、パー子さんには大変お世話になりました。スナップ写真を大判アルバムにして下さり、今も大切な宝物です!たい平さんの素晴らしい音頭で一門の絆、結束に大感動です!」と当日を振り返った。

また「かつての電波少年!松松コンビで"村山さんのまゆ毛を切ってあげたい"先日101歳でご逝去された村山富市様を偲びました。ぺーさん、パー子さんに再会出来、感謝感激です」と心境を明かした。

林家夫妻は9月19日に、東京・赤羽の自宅マンションが火災に遭った。