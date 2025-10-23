

【実際の画面】Z世代に大人気のSNS｢BeReal（ビーリアル）｣はこんなアプリ

若者による迷惑行為を撮影した「迷惑動画」が止まりません。先日、回転寿司チェーン「くら寿司」で寿司をなでるなどの迷惑行為を撮影した動画が炎上し、くら寿司は10月14日、商品や備品の入れ替えを行ったことなどを記したリリースを公開しました。

ネットの特定班「実行者の名前や学校名」をXで拡散

リリースには、「実行者についてはすでに特定しており、地元警察に相談しながら対応を進めてまいります」と記されています。

というのも、今回の迷惑行為の実行者は顔がはっきりと写されており、SNSアカウントも見える状態でした。ネットの「特定班」により実行者の名前や学校名、撮影者の名前などが推測され、卒業アルバムの写真もXで拡散されています。

Googleマップ上では、実行者の実家とされる寺院の情報が悪意ある名称に改ざんされるなど、法に触れる可能性がある行為も行われています。しかし、実行者や撮影者が本人であるという確証はありません。



迷惑動画といえば、同じく回転寿司チェーン「スシロー」で当時高校生だった男性が行った迷惑行為が思い出されます。男性は唾液を付けた指で回転レーン上の寿司を触り、醤油ボトルをなめるなどの迷惑行為により炎上しました。

その後、男性ら数人は運営会社から約6700万円の損害賠償を請求され、調停が成立しました。同時に、男性は器物損壊の非行事実で岐阜家裁に送致されています。

スシローの迷惑動画事件はマスメディアにも大きく報じられ、迷惑行為や動画を撮影するリスクについて多くの人が理解していると思います。しかし、それでも迷惑動画の炎上はやみません。

最近の事例でだけでも、コーヒーチェーン「ドトールコーヒーショップ」でアルバイト従業員が「プラスティックダミー・サンプル」のソフトクリームで遊ぶ様子、ラーメンチェーン「京都北白川 ラーメン 魁力屋」でアルバイト従業員が卵を投げ合う様子、ハンバーガーチェーン「マクドナルド」で客の高校生が店内の備品を鼻の穴に入れてえずく様子が撮影された動画による炎上が起きています。マクドナルドの件では生徒が通う学校が謝罪を行う事態となっています。

こうした迷惑動画はアルバイト中に行われることもあり、「バイトテロ」とも呼ばれます。また、Twitter（現X）では「バカッター」、Instagramでは「バカスタグラム」として拡散されてきました。しかし、最近の迷惑動画は新たなSNSが使われるケースが増えてきました。それは「BeReal」（ビーリアル）です。

Z世代に大人気のSNS「BeReal」とは

「BeReal」は、2020年1月にフランスでリリースされた写真共有SNSです。日本では2023年頃から急速に人気が高まり、ユーザーの約9割がZ世代（14歳〜27歳）という、若者から熱烈な支持を集めているサービスです。

サイバーエージェントが2025年2月に発表した「2024年Z世代のSNS利用率調査」でZ世代のSNS利用率を見ると、「YouTube」、「Instagram」、「X」、「TikTok」に次いで、5位に「BeReal」が入っています。



リアルを共有するSNS「BeReal.」（写真：BeReal.）

これほど人気は高いのですが、Z世代以外の利用率が低いため、大人世代は知らない人が多いかもしれません。BeRealのコンセプトは、「リアルの共有」です。XやInstagramのように、加工した写真を投稿することはできません。また、投稿時刻にも制限があります。

通常のSNSはいつでも投稿できますが、BeRealは基本的に1日1回、BeRealから通知が送られてきた後に限定されています。通知は全ユーザーに対して一斉に送られ、早朝の日もあれば夜の日もあるなど、時間が読めません。

BeRealの通知が来ると「BeReal来た！」と大騒ぎ。2分以内に撮影しなければなりません。というのも、2分を過ぎても投稿はできますが、投稿できる数が減ってしまうからです。

また、撮影はBeRealのアプリにあるカメラ機能しか使えないため、加工はできません。さらに、前後カメラでほぼ同時に撮影する形式であるため、基本的にはありのままの自撮りと自分のいる場所の周辺が映ることになります。

普段の生活を共有することになるため、不特定多数とつながることはほとんどありません。お互いに「友達」として承認した相手と投稿を共有します。自分が投稿するまで、友達の投稿にはボカシがかかり、見ることができません。



BeReal.は通知が来たら2分以内に撮影する（左）。投稿するまで友達の投稿は見られない（右）（写真：BeReal.）

BeRealはこうした制限により、誰もが同じ時刻に何をしていたのかをリアルに共有できる仕組みになっています。「あの子まだ寝てる」「あいつはまたバイトか」など、ほかのSNSには投稿しない日々の生活がよくわかり、親しみが増します。Z世代はごく親しい人と限られた空間で今を共有することに価値を感じているのです。

なぜBeRealで迷惑動画を撮影するのか

BeRealは瞬間的な熱狂を作り出します。通知が来るとユーザーは一斉に撮影を行い、画像や動画を投稿します。この熱狂に乗るために、授業やアルバイトのさなかでもBeRealを撮ります。加工ができないため、教室にいる人やアルバイト先のバックヤードなども映ってしまいます。

最近の迷惑動画を見ると、BeRealで撮影したと思われる画像や動画が散見されます。フロントカメラには撮影者の顔や天井、アウトカメラには友人がふざける様子が撮影されています。

なぜBeRealに迷惑動画を投稿するようになったのか、理由は5つ考えられます。

1つは、「親しい人としかつながっていない」ためでしょう。BeRealは始まってまもないSNSであるため、最近仲良くしている人とだけつながっています。

Instagramもメインアカウントのほかにサブアカウントを作成し、親しい人とやり取りしていますが、それでも一定の人数とつながっています。BeRealはさらに少ない、「今」親しい友人とだけつながっているため、「内輪ノリ」が強まります。

次に、「開封率が高い」という特徴もあります。通知が来た瞬間に一斉にアプリを開くため、自分の投稿を見てもらいやすいのです。Instagramのストーリーズは閲覧履歴がつくため、積極的に見ることをためらう人もいますが、BeRealはそんな気遣いも必要ありません。自分の投稿を親しい友達全員に見てほしい場合、BeRealは最適なのです。

3つめは、「大人がいない」という点です。1つめと似ているのですが、大人がいないSNSはのびのびと楽しめます。BeRealはつながり合っていなければ見ることができないため、大人が入ってきても自分の投稿を見られることはないのですが、それでも大人がほとんどいない空間は学校のような感覚になるのでしょう。

4つめは、「約24時間で消える」ことです。通知のタイミングにもよりますが、おおよそ24時間でほかのユーザーからは見えなくなります。これも気が緩みやすい原因となります。Instagramのストーリーズに迷惑動画がよく上げられるのも同じ理由です。

最後は、「瞬間的な熱狂」です。熱狂がポジティブに働くのであればいいのですが、悪ノリに転じることもあります。バイトの休憩中や友人とおしゃべりして気持ちが高まっているときにBeRealの通知が来ると、うっかり羽目を外してしまいます。

内輪だけにノリで公開したはずの迷惑動画は、BeRealからほかのSNSに転載され、他人の手によって拡散されます。最近は炎上の仕組みが変わりつつあり、Xでフォロワーが多いインフルエンサーに直接連絡を取られてしまい、拡散されるケースも増えています。

やがて人物や場所の特定が始まります。Z世代は複数のSNSにアカウントを持っているため、断片的な情報を組み合わせて特定する「モザイクアプローチ」の手法により詳細が明らかになりやすい側面もあります。

BeRealで保護者や学校が注意すべき点

ここまで、BeRealの特性により迷惑動画が投稿されるケースがあるとお話ししました。保護者や学校は、どのように指導すればいいのでしょうか。

BeRealそのものに問題があるわけではないため、BeRealを即禁止する必要はないと思います。子どもたちは毎日のように撮影しているため、過去の投稿が残る「メモリー」が日記帳のような役割も果たしています。無理にやめさせると隠れて利用する可能性もあります。

子どもたちがBeRealを続けたいという場合は、以下の点に注意して投稿することを約束しましょう。

・BeRealを撮影していい場所なのか

学校内やアルバイト先でBeRealを禁止している場所もあります。また、近所の公園や自宅前など、生活圏が特定できるような場所での撮影もおすすめしません。

・BeRealを撮影していい時間なのか

授業中の撮影に抵抗感を示す子どももたくさんいるため、もめ事に発展する可能性もあります。映画館での上映中などももちろん控えるべきです。

・映してはいけないものが写っていないか

BeRealは投稿前に加工ができないため、モザイクなどで隠すことができません。背景に個人情報が映り込んでいないかなど、確認してから投稿しましょう。

・位置情報が入っていないか

BeRealには位置情報を入れることができます。今回の迷惑動画流出では、BeRealの位置情報により居場所が特定されたとも言われています。とくに必要がない場合は位置情報をオフにして投稿しましょう。

迷惑動画は、迷惑行為をしないことは当然ですが、それを撮影した人、投稿した人、拡散させた人すべてが罪に問われる可能性があります。また、迷惑動画に加担していなくても、誤った情報により自分の投稿が炎上してしまうことがあるかもしれません。万が一の場合に備え、「身バレ」しないような投稿にしておくことをおすすめします。

また、保護者の投稿もモザイクアプローチの一助になるリスクがあるので、わが子に関するSNS投稿はできるだけ控えておくと安全です。学校側からも注意喚起することで、親子でSNSとの向き合い方を話し合うきっかけ作りができるかもしれません。

（鈴木 朋子 ： ITライター・スマホ安全アドバイザー）