

血糖を安定させることは、ビジネスパーソンにとって「体調管理」を超えた戦略的スキルとなりえます（写真：mits／PIXTA）

「今日、朝ごはん抜いてないですか？」

「寝不足？ 真夜中に起きることが多くないですか？」

言われた相手は目を丸くして「なんでわかるんですか？」と驚く。

小池雅美医師は相手の見た目から、体の状態を言い当ててしまう特技を持つ。

その根拠となるのは無論、霊感の類いではなく、漢方・栄養療法のみならず、各種統合医療を通じて培ってきた豊富な経験にある。その人の顔貌、姿勢などから患者の栄養状態を言い当てる洞察力と血液データの読解力を駆使し、多くの患者を改善に導いてきた。

現在は外来の傍ら、全国で医師・医療従事者向けに栄養療法のセミナーを行い、業界でその名を知られる小池氏が、このたび初の著作『気分の9割は血糖値』を上梓。発売前からAmazonの3部門で1位を独占するなど大きな話題を呼んでいる。

「気分や集中力は血糖値の影響を強く受けています。だからこそ、血糖を安定させることは、ビジネスパーソンにとって『体調管理』を超えた戦略的スキルとなりえます。またそれを逆手にとれば、仕事の成功や人間関係にも使うことができます」と小池氏。本稿では「気分と血糖値の関係」について語る。

「こんな企画書が通ると思ってるのか！」

午後4時、K社のオフィスではU課長の怒号が響き渡ります。怒られているのは入社5年めのOさん。

課の部下たちは「また始まったよ」といわんばかりにお互いに目配せをしています。

なぜ夕方4時になると不機嫌になるのか





U課長は45歳。普段は仕事熱心で面倒見もよいのですが、時々カッとなって部下を怒鳴り散らすのが玉にキズ。いつスイッチが入るのかわからないので、周囲は辟易しています。

このU課長のような存在、実はあちらこちらの会社にもいるのではないでしょうか。

そういう人をちょっと観察してみてください。夕方など「決まった時間帯」に機嫌が悪くなったり、イライラしていることが多いはずです。

なぜ夕方なのか。それはほかならぬ「血糖値」が乱れやすい時間帯だからです。

「血糖値？ なぜ機嫌と血糖値が関係するのか」と不思議に思われた方もいるかと思いますが、実は「気分・機嫌」と「血糖値」はダイレクトに結び付いているのです。

血糖値は基本的に、食事をとると上がり、食後2〜3時間で本来は元に戻ります。

しかし、たとえば朝食を抜いて昼まで働き、かなりの空腹状態で「ラーメン＆半チャーハン」のような糖質たっぷりの昼食をかきこむように食べたとします。すると血糖値が急激に上がり、その後、過剰に分泌されたインスリンの働きで急激に血糖値は下がります。

血糖値が急降下（＝反応性低血糖）を起こすと、脳は「エネルギーが足りない」と感じ、血糖値を上げるためにアドレナリンやコルチゾールを放出して体を防御モードに切り替えます。このとき脳の前頭葉（理性や感情の制御を担う部分）の働きが鈍り、イライラや衝動的な怒りが出やすくなります。すると怒りや感情をコントロールできなくなってしまうのです。

さらに夕方は空腹によって血糖値を維持するホルモン、コルチゾールが徐々に減少するために血糖値を維持しにくくなる時間帯。このとき血糖値を上げようとしてアドレナリンが分泌されて、ますますイライラが募る場合があります。アドレナリンは血糖値を上げる作用がありますが、闘争や興奮反応を引き起こすホルモンでもあります。

先に述べたU課長が「午後4時に不機嫌になる理由」はこのためかもしれません。

部下たちは「あの人はああいう性格だから仕方がない」「あんなことで怒り出すなんて我慢が足りない」と思っていますが、そうではなく、血糖値の乱れが背景にある可能性が高いのです。体が暴走している状態なので、本人の意思では止めることが難しいのです。

仕事の成果は血糖値と関係している？

血糖値の乱れは仕事の成果にも大きく影響します。どんなに優秀なビジネスマンでも、血糖が乱れているとパフォーマンスは大きく落ちます。

血糖値が乱れるとたとえば下記のような現象が起こります。

・判断が雑になる

・集中力が続かない

・感情のコントロールが利かない

これらはすべて「成果を逃す」要因となります。

たとえば、プレゼン直前に甘い菓子パンとコーヒーをとってしまうと、開始直後は血糖値が上がって頭が冴えますが、20〜30分後には血糖は急激に落ち込ます。脳へのエネルギー補給が不足し、頭が回らなくなるうえ、アドレナリンのスイッチが入り緊張してしまうことがあります。これではせっかくの準備も台無しになってしまいます。

ここでも起こっていることは「血糖値の乱高下」です。逆に、血糖を安定させれば、同じ実力であったとしても仕事の成功率が高まるといえます。

ビジネスは常に実力を出せる状態をキープできた人の勝ちです。「血糖を制する者がビジネスを制する」といっても過言ではないと私は考えています。

血糖値の乱れがいかに私たちの体に悪影響を与えるか、おわかりいただけたでしょうか。

血糖値を安定させて、仕事も人間関係も良好に

メンタルを安定させて仕事で成果を出すためには「血糖値を安定させること」が最も手っ取り早い方法です。血糖値が安定していれば人間関係にも好影響となります。

私が患者さんからよく聞くのは「午前中は集中できていたのに、午後になるとパフォーマンスが落ちる」という話です。「午後になるとやたらとイライラして、上司や同僚の言葉に過敏に反応してしまう」という人も少なくありません。

午後に集中力が切れてしまうと、多くの人は「根性が足りない」と自分を責めがちです。しかしこれは努力や根性の問題ではなく、血糖の乱れによる問題なのです。

ではどうしたら血糖値をコントロールできるのでしょうか。血糖値コントロールの方法にはさまざまありますが、まずは手っ取り早く実行できる方法として以下の3つをご紹介しましょう。

・朝食を抜かない

・夕方の会議前におにぎりなどの軽食をとる

・重要な仕事は午前中や午後2時ごろに設定する

こうした工夫で、血糖値が安定し、余計なイライラや失敗を防ぐことができるはずです。

血糖値コントロールは即効性があり、人によっては数時間で効果を実感できます。

まずは1日、血糖値を乱高下させない工夫をしてみて、ご自分の心と体がどう変わるか、検証してみてはいかがでしょうか。

（小池 雅美 ： 医師。こいけ診療所院長。なす医院非常勤医師。臨床分子栄養医学研究会特別認定指導医、漢方専門医。）