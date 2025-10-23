「今年一番のサプライズ！」菊池雄星がロスの寿司店で“元相棒”と再会　まさかの転身「寿司職人として働いていらっしゃいました」

ロサンゼルス市内の寿司店で元同僚と「嬉しい再会」を果たした菊池雄星(C)Getty Images

エンゼルスの菊池雄星が、現地時間10月21日に自身のインスタグラムを更新。西武時代の“元相棒”との奇跡的な再会を喜び、2ショットを投稿した。

菊池は「昨日、家族と共に『Matsuhisa』へ、お寿司を食べに行きました」と報告。「Matsuhisa」とは、ロサンゼルス市内のビバリーヒルズにある寿司店で、松久信幸氏が1987年にオープン。そこで思わぬ人物から声をかけられた。

「雄星！久しぶり！」。こう呼びかけたのは、元西武の吉見太一さん。「振り返ると、ライオンズ時代の9年間、ブルペンキャッチャーとして、毎日のようにボールを受けていただいていた吉見太一さんが、寿司職人として働いていらっしゃいました」と書き込んだ。

現在45歳の吉見さんは、2005年の大学生・社会人ドラフト3巡目指名で西武に入団。菊池が新人だった2010年をもって現役を引退し、ブルペン捕手に転身。菊池を含め、レオの投手陣を陰で支えてきた。